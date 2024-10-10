«Колорадо» отправил Коваленко в АХЛ. У него 2 броска, хит и «минус 1» за 14:57 против «Вегаса»

«Колорадо» отправил форварда Николая Коваленко в АХЛ.

Нападающий не набрал очков в стартовом матче сезона НХЛ против «Вегаса» (4:8).

Он провел на льду 14:57 (полезность «минус 1»), нанес 2 броска по воротам и совершил 1 силовой прием.

Нападающий «Колорадо » Иван Иван также был отправлен в фарм-клуб.

Иван Иван – 1-й игрок в истории НХЛ с одинаковыми именем и фамилией. Форвард «Колорадо» дебютировал в лиге в матче против «Вегаса»