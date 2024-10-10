Иван Иван – 1-й игрок в истории НХЛ с одинаковыми именем и фамилией. Форвард «Колорадо» дебютировал в лиге в матче против «Вегаса»
Нападающий Иван Иван дебютировал в НХЛ.
22-летний форвард «Колорадо» принимает участие в матче регулярного чемпионата против «Вегаса».
Иван Иван стал первым игроком в истории НХЛ с одинаковыми именем и фамилией.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть НХЛ
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