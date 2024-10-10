Георгиев пропустил 5 голов после 16 бросков и был заменен в игре с «Вегасом»

Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев был заменен в игре с «Вегасом».

Голкипер не доиграл до конца матч НХЛ против «Голден Найтс» (4:8).

Александр Георгиев пропустил 5 голов, после чего был заменен. Всего он провел на льду 40 минут и отбил 11 из 16 бросков.

В третьем периоде место в воротах «Колорадо » занял Юстус Аннунен. Он отразил 2 из 4 бросков в створ.