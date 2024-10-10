Маккиннон набрал 900 очков в НХЛ за 792 игры. Только Макдэвид, Кросби, Малкин и Овечкин были быстрее среди действующих игроков
Нэтан Маккиннон достиг отметки 900 очков в НХЛ.
Нападающий «Колорадо» сделал 2 передачи в игре регулярного чемпионата против «Вегаса» (4:8).
Теперь на счету Нэтана Маккиннона 901 (335+566) балл в 792 играх в лиге.
Только четыре действующих игрока достигли отметки 900 очков в НХЛ быстрее: Коннор Макдэвид (602 игры), Сидни Кросби (677), Евгений Малкин (762) и Александр Овечкин (764).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба НХЛ
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