Маккиннон набрал 900 очков в НХЛ за 792 игры. Только Макдэвид, Кросби, Малкин и Овечкин были быстрее среди действующих игроков

Нэтан Маккиннон достиг отметки 900 очков в НХЛ.

Нападающий «Колорадо » сделал 2 передачи в игре регулярного чемпионата против «Вегаса» (4:8).

Теперь на счету Нэтана Маккиннона 901 (335+566) балл в 792 играх в лиге.

Только четыре действующих игрока достигли отметки 900 очков в НХЛ быстрее: Коннор Макдэвид (602 игры), Сидни Кросби (677), Евгений Малкин (762) и Александр Овечкин (764).