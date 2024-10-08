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  • Козлов после 0:2 от ЦСКА: «Не думал, что провожу 200-й матч в качестве тренера – не придаю этому значения. Главное, чтобы игр было как можно больше»
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Козлов после 0:2 от ЦСКА: «Не думал, что провожу 200-й матч в качестве тренера – не придаю этому значения. Главное, чтобы игр было как можно больше»

Виктор Козлов высказался о своем 200-м матче во главе «Салавата».

Уфимский клуб проиграл ЦСКА (0:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Эта игра стала 200-й по счету в чемпионате для главного тренера «Салавата» Виктора Козлова.  

Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг провел 200-й матч и остался недоволен тем, что КХЛ не поздравила с этим, тогда как вице-президент лиги Андрей Точицкий поздравил форварда «Локомотива» Александра Радулова с 250-м голом в КХЛ.

«Я не думал о том, что сегодня провожу 200-й матч в качестве главного тренера. Об этом мне рассказал наш пресс-атташе Денис Таипов. Не придаю этому значения. Главное, чтобы матчей в дальнейшем было как можно больше», – сказал Козлов. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
logoСалават Юлаев
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logoВиктор Козлов
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logoРоман Ротенберг
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