Ротенберг поздравил Михайлова с 80-летием: «Он провел у руля СКА 630 матчей – целая эпоха. Счастья, радости и благополучия, наша легенда»

Роман Ротенберг поздравил Бориса Михайлова с 80-летием.

Сегодня, 6 октября, бывшему капитану ЦСКА и сборной СССР, а также экс-главному тренеру СКА исполнилось 80 лет.

«Сегодня 80-летний юбилей у нашей легенды – Бориса Петровича Михайлова!

Будучи частью звена Михайлов – Петров – Харламов , Борис Петрович всегда оставался не только командным игроком, но и яркой индивидуальностью, настоящим вожаком.

Недаром, на протяжении долгих лет Борис Михайлов был капитаном сборной СССР. А еще он никогда не боялся брать на себя ответственность – лез на пятак, забивал сам и помогал забить партнерам.

Рекорды Бориса Петровича по очкам и голам на чемпионатах мира не побиты до сих пор. 164 очка, 98 шайб – просто невероятный результат.

Для СКА Борис Петрович – культовая фигура еще и как тренер. Михайлов провел у руля армейцев 630 матчей. Это целая эпоха!

Важно, что он оставался с командой в непростые 1990-е и вывел СКА в полуфинал Кубка МХЛ-1993/94, а в качестве тренера сборной – выиграл золото чемпионата мира.

От всей души желаю Борису Петровичу сохранять отменное здоровье, оставаться молодым душой, передавать бесценный опыт следующим поколениям.

Счастья, радости и благополучия, наша легенда!» – написал в соцсетях главный тренер СКА Роман Ротенберг .

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