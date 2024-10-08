Вячеслав Фетисов: «Я ожидаю от Овечкина хорошей игры в этом году, много голов. Он нацелен – я с ним общался летом много»

Вячеслав Фетисов поделился ожиданиями от игры Александра Овечкина в новом сезоне.

– Какие у вас ожидания от Овечкина в новом сезоне?

– Я ожидаю от него хорошей игры в этом году, много голов, хорошего настроения. И надеюсь, чтобы только не было травм.

А так, он нацелен – я с ним общался летом много. Поэтому хочу пожелать ему хорошего старта, – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов .

Напомним, капитан «Вашингтона » идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Овечкин не обгонит Гретцки, а кубок возьмет «Эдмонтон», «Даллас» или «Колорадо». Наши прогнозы на НХЛ-24/25