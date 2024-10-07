Кузнецов про Овечкина и рекорд Гретцки: «Мучают старика, уже пропустили побыстрее бы, чтоб он забил спокойненько. Все вместе похлопали бы и порадовались»

Евгений Кузнецов высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

Хоккеист СКА посетил матч Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и «Локомотивом-Кубань».

– Мы знаем, что спорт – это рекорды. «Зенит» недавно установил рекорд этого сезона, выиграв с разницей «+44» дома. А похожее, примерно, число 42 шайбы надо забросить вашему бывшему партнеру по «Вашингтону». Когда это случится, как думаете?

– Поскорее бы, чтобы он забил и уже закончил, спокойно наслаждался жизнью. У него семья, дети.

Мучают старика, уже пропустили побыстрее бы, чтоб он забил спокойненько, да и все. Все вместе похлопали бы и порадовались, – сказал нападающий СКА Евгений Кузнецов, выступавший вместе с Овечкиным в «Вашингтоне».