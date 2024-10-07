Овечкин не обгонит Гретцки, а кубок возьмет «Эдмонтон», «Даллас» или «Колорадо». Наши прогнозы на НХЛ-24/25

А какой ваш?

Регулярка НХЛ-2024/25 официально началась – но лишь для болельщиков «Баффало» и «Нью-Джерси». Для остальных же команд межсезонье продолжается – и первые матчи чемпионата стартуют на этой неделе, начиная с ночи на среду (по Москве).

А значит, еще предостаточно времени для предположений, прогнозов и предсказаний. Чем мы сейчас традиционно и займемся.

В ожидании полноценного начала сезона хоккейные авторы и редакторы Спортса’‘ ответили на несколько вопросов, заглянув в лето-2025. Кто из них умеет предвидеть хоккей на год вперед, а кому не участвовать в следующих сезонах «Битвы экстрасенсов», покажет только время, но вот список вопросов, на которые они отвечали:

● Кто выйдет в финал Кубка Стэнли и станет его обладателем? ● Кто заберет «Харт Трофи»? ● Кто заберет «Арт Росс Трофи»? ● Кто заберет «Норрис Трофи»? ● Кто заберет «Везина Трофи»? ● Кто из клубов станет лучшим в регулярке? ● Сколько шайб останется Овечкину в погоне за Гретцки к концу регулярки? ● Сколько очков наберет Мичков в дебютной регулярке?

На все эти вопросы можете ответить и вы – в комментариях к этому посту. Начнем сверять ответы с реальностью уже в конце апреля 2025-го – как обычно, это время пролетит быстрее, чем все рассчитывают.

Павел Копачев – шеф-редактор Спортса’’

НХЛ для России сейчас – одно из немногих открытых окон в международный спорт. Там реально лучшие наши игроки выходят на лед с другими звездами – из Америки, Канады, Швеции, Финляндии, Чехии. Там нет Гашека и Ротенберга – чисто хоккей, никакой бравады и сумасшествия.

Три главных ожидания от сезона:

● Овечкин. Мы почти ровесники, и я понимаю, как тяжело в таком возрасте доставать из себя здоровье, энергию, силу и ту самую резкость, благодаря которой его бросок прошивал самых надежных вратарей. А когда от тебя непременно ждут еще и рекорда – это настоящее кино. Понятия не имею, завершится ли поход за Гретцки хэппи-эндом, но за Овечкина отчаянно болею. Даже так: переживаю. Каждый его матч, каждый его гол – выход за границы разума и логики.

● Мичков. Я видел его игру вживую в прошлом сентябре, когда СКА только-только (вновь!) сослал Матвея в «Сочи». Он шмякнул дубль в ворота «Трактора» и вел игру совсем не как 18-летний пацан. Это впечатлило! В «Филадельфии», где русские редко приживались, сейчас перестройка – возможно, нашему главному таланту это на руку. По ходу сезона впишется в первое (во второе – так точно) звено, и в первую бригаду большинства.

● «Даллас» выкинул из плей-офф «Вегас» и «Колорадо» и, кажется, настроен замахнуться весной-2025 чуть дальше. Для этого есть все – сверхнадежный вратарь Эттинджер, убойное звено Робертсон – Хинтц – Джонстон, опытные Сегин, Дюшен и Бенн, качественный боттом и нерасползающаяся защита. Меня такие крепкие парни будоражат больше любого Макдэвида!

Алексей Белов – хранитель традиций хоккейного раздела Спортса’’

Давно убеждаюсь, что Кубок Стэнли в условиях потолка смахивает на рулетку – особенно, если говорить об этом в октябре. Поэтому я просто взял одного явного контендера (у «Далласа», кажется, вторые шансы на кубок от The Athletic) и одного неочевидного финалиста – «Тампу» вроде как списывают на пенсию. Чаще всего пары складываются именно так.

В индивидуальных наградах специально искал тех, кто их еще не брал, но в теории может побороться. Но на «Арт Росс» фантазии не хватило. Кучеров и Маккиннон два года подряд Макдэвида не забодают, а больше вроде и некому.

Мичкову нарисовал примерную планку, которую выбивают приличные, но не лучшие новички. Вот в «Колдер» верится не очень, а 40-45 очков в топ-6 «Флайерс» – вполне.

Овечкин, Овечкин, Овечкин… 39 голов в 39 лет – ну красиво же. Горди Хоу, кстати, как раз столько и забил.

Юрий Безуглый – хоккейный автор Спортса’’

Кубок Стэнли будет у «Колорадо». Ничушкин и, возможно, Ландескуг вернутся, Георгиев сыграет так, как и надо в контрактный сезон, а Маккиннона и Макара никто не сможет остановить. Хотя «Рейнджерс» в финале попытаются – на всем Востоке они выглядят самыми готовыми. У «Флориды» немало потерь, и на их фоне эти ньюйоркцы как минимум не стали хуже, а Панарину, Шестеркину, Фоксу и прочим есть что доказывать.

«Харт» заберет Кучеров. Серьезно. Он снова выдаст сумасшедший сезон на 120+ очков, затащит «Тампу» в плей-офф и будет самым очевидным кандидатом. «Эдмонтон», «Колорадо» и «Торонто» и так попадут в розыгрыш Кубка Стэнли даже без Макдэвида, Маккиннона и Мэттьюса, а вот «Лайтнинг» без Куча – точно нет.

Но Макдэвид все равно наберет больше всех очков и получит «Арт Росс». У защитников же лучшим станет Фокс – поможет контрактный сезон Шестеркина и очередной мощный перформанс Панарина. Правда, Президентский кубок выиграют все равно не они, а «Даллас» – команды Дебура всегда проходят регулярку мощно.

До Гретцки Овечкин пока не достанет – возраст берет свое. Но в 25 шайб верю охотно. Останется 16 – уж их-то за последний сезон по контракту точно положит. А Мичков дебютирует за «Филадельфию» – пусть в предсезонных матчах он разрывал, но теперь игра начнется другая. Поэтому 0,5 очка в среднем за матч – 41 за сезон – выглядят отлично.

Ах да: «Везина» – у Сваймена. Если так воевать с клубом за контракт, его придется оправдывать, с кем бы ты его ни подписал. Так что у Джереми просто нет выбора, кроме как закончить сезон с 82 шатаутами.

Егор Бульчук – хоккейный автор и редактор Спортса’’

Удивительная штука: если делать конкретные прогнозы, то НХЛ окажется более предсказуемой, чем КХЛ. На каждую индивидуальную номинацию претендуют всего 3-4 игрока, и выбор в пользу одного из них обусловлен скорее личными ощущениями, чем материальными аргументами. Кучеров, Маккиннон или Мэттьюс: сегодня кажется, что один, завтра – что другой, и не верьте тому, кто попытается обосновать это логически.

В последние сезоны результативность Овечкина падает: 50 голов – 42 – 31. Закономерность не сломается: Александру уже 39 лет, в плей-офф он выглядел жутко, но наверняка сделал выводы из провала на старте прошлого сезона. Жду от Ови всплеска в начале и угасания к новому году – ему элементарно не хватит сил.

С командами лучше всего работает метод исключения: на Востоке слишком уставшая «Флорида», прóклятый «Торонто», «Тампа» без глубины состава и «Каролина» с некомпетентным тренером – то есть в финале от конференции сыграет «Рейнджерс». На Западе чуть сложнее: «Нэшвилл» – темная лошадка, «Вегас» еще не растерял чемпионскую мощь, «Даллас» все время рядом с вершиной. Но только в «Колорадо» играет лучший защитник и один из трех лучших нападающих мира. Судьба Кубка Стэнли зависит от их помощника: если Ничушкин не сорвется снова, то с победителем чемпионата все понятно.

Иван Павлов – хоккейный автор Спортса’’

«Торонто» – обладатель Кубка Стэнли? Звучит сюрреалистично, последний раз такое было еще в начале брежневской эпохи. Но «Лифс» точно стали сильнее: обновили и усилили защиту, а еще подписали неплохо проявившего себя в «Анахайме» и «Флориде» Столарца вместо нестабильного Самсонова. А долгожданная смена тренера может стать необходимым фактором прогресса. Когда, если не сейчас? Безусловно, это смелый прогноз, но рано или поздно все неудачные серии заканчиваются.

Финалистом от Запада станет «Даллас». Клуб два сезона подряд выходил в финал конференции, но уступал мощнейшему «Вегасу» и поймавшему кураж «Эдмонтону». Пора уже Питеру Дебуру выйти в третий финал Кубка Стэнли в тренерской карьере.

В прошлом сезоне лишь провальный старт не позволил «Эдмонтону» выиграть Президентский Кубок, сейчас такого повториться не должно. Именно по этой же причине «Арт Росс» и «Харт» уйдут Коннору Макдэвиду.

В контрактный сезон Игорь Шестеркин должен выдать топовый уровень. После сезона с «Везиной» две следующих регулярки он провел не так ярко, но классное выступление в плей-офф и желание стать самым высокооплачиваемым голкипером в истории дадут ему серьезный импульс.

За «Норрис Трофи» снова будут бороться Куинн Хьюз, Роман Йоси и Кэйл Макар. Но в этот раз победит защитник «Колорадо». Игра в команде с Нэтаном Маккинноном и Микко Рантаненом – гарант стабильного набора очков. Да и об элитных навыках самого Макара в атаке забывать не стоит.

Артем Сериков – хоккейный автор Спортса’’

В прошлом плей-офф «Каролина» показала яркий хоккей, но с «Рейнджерс» не повезло совсем немного. Уже который год ощущение, что у «ураганов» есть все для чашки – в первую очередь крепкий стабильный состав, который к плей-офф только усиливается. Похожая история с «Далласом» – яркий хоккей с обилием голов, относительно не старые лидеры. Не удивлюсь, если одна из этих команд (а в идеале обе) окажется в финале.

Матвей Мичков хорошо показал себя на предсезонке (чуть ли не в каждом матче набирал очки) – и росла уверенность, что у него в «Филадельфии» все будет хорошо. Не удивлюсь, если в дебютном сезоне выдаст результативность на уровне Бедарда прошлого сезона (61 очко). Делаю небольшую скидку на адаптацию, которая у россиянина в Северной Америке явно пройдет сложнее.

Александр Овечкин навсегда останется в истории как великий снайпер – при любом исходе гонки с Гретцки. Каждый раз думаешь, что Ови в новом сезоне опять выдаст под 50 шайб. А потом вспоминаешь, что форварду недавно исполнилось 39 лет и годы берут свое – прошлый сезон это особенно показал. Но все равно хочется верить, что у Александра все получится – пусть выдаст дежурные 30+ шайб и практически снимет вопросы о результате гонки.

Александр Плеханов – хоккейный автор и редактор Спортса’’

«Флорида» взяла Кубок Стэнли – теперь настало время «Эдмонтона». Время Коннора Макдэвида, который заслужил восхождение на вершину именно сейчас. Он все доказал личными рекордами и перепишет их еще много раз. Коннор точно заберет миллиард личных трофеев, но главное в прогнозе – командный успех. Для полноты образа Макдэвида ему важно взять Кубок Стэнли.

И если по новому сезону НХЛ снимут документальный сериал, этот сериал будет только о Конноре.

Другой человек заслужил величие (и брал трофей) давно. В голах Александра Овечкина есть только номинальные сомнения. Мы все понимаем, что он любыми способами однажды побьет тот самый рекорд. Смущает только позиция «Вашингтона», где с составом и результатами все время какая-то беда. Поэтому и прогноз по личной результативности покажется вам скромным.

По Матвею Мичкову нет больших сомнений хотя бы из-за его предсезонных достижений. Главное: в Матвея верит «Филадельфия». И верит посильнее, чем Роман Ротенберг в СКА. Переход правильный, время на адаптацию дадут. Да и на хайлайты посмотрим – пусть Матвей уже поскорее сыграет против Коннора Бедарда.

Дарья Романова – хоккейный автор Спортса’’

По балансу силы «Рейнджерс» могут считаться чуть ли не лучшими в лиге. Кажется, пришла пора выжимать максимум из немолодеющих лидеров и совершать тот самый прорыв в плей-офф. На старте сезона нелегко будет «Колорадо» – скажутся травмы и непонятки с Ничушкиным, но про этом команда омолаживает защиту и дает новый шанс игрокам. При удачном стечении обстоятельств верю в прорыв «Колорадо» и их участие в финале.

У «Каролины», как и у «Рейнджерс», уже несколько лет подряд по-настоящему чемпионский состав, но финал по-прежнему остается недостижимой мечтой. До главного Кубка в этот раз снова не доберутся, но, думаю, сейчас«Харрикейнс» созрели, чтобы с третьего места в регулярке подняться на первое – надо хоть так оправдывать заложенный потенциал.

В прошлом сезоне Кучеров выдал невероятные 144 очка и обогнал Маккиннона с Макдэвидом. Не вижу, что мешает повторить результат. Верю и повторение успеха – но сезона-2021/22 – у Макара. Его способность влиять на ход игры как в атаке, так и в обороне в сочетании с его ключевой ролью в такой команде, как «Колорадо», делают Макара главным кандидатом на «Норрис».

Темпы Овечкина в последние сезоны намекают, что пока он приблизится к рекорду Гретцки только наполовину. Думаю, 21 шайба за сезон-2024/25 – оптимальный вариант для Александра. К еще 20 голам и уже превзойденном рекорде вернемся через год.

Ожидается, что Мичков проведет яркий дебют в НХЛ – его навыки и игровой потенциал вполне позволяют. Но не стоит забывать, что карьера в КХЛ в основном была ограничена арендой в «Сочи» – не то чтобы хорошая основа для старта в НХЛ. Вряд ли при всех своих возможностях Мичков наберет больше 40 очков.

Антон Руднев – старожил хоккея на Спортсе’’, помнит сайт еще без Трибуны

В НХЛ 32 команды и несколько сотен игроков, но любые прогнозы крутятся в основном вокруг одних и тех же вариантов. Возьму пошире – и попробую найти чуть менее очевидные, но вполне реальные.

Серию «Флорида» – «Вегас» в Кубке Стэнли можно было бы назвать суперфиналом (ну или реваншем за 2023-й) – битва двух последних чемпионов. Все говорят об усталости «Пантерс», но, например, «Тампа» доходила до финала три года подряд – и ничего. Проиграла последний – «Колорадо» – явно не из-за груза прошедших лет. Стали ли «Пантерс» слабее с весны? Сомнительно. «Вегас», конечно, потерял Маршессо и Стивенсона, но их все еще тренирует Брюс Кэссиди, с которым многие хоккеисты играют даже лучше, чем могут. Да и не должны в финале НХЛ играть два очевидных фаворита.

Пастрняк уже не один год тащит на себе «Бостон», но со стареющими звездами в составе это было не так очевидно. Теперь Маршанд максимально близок к пенсии – и все надежды на чеха и на то, что он выдает еще один стоочковый сезон. Случится так при попадании «Бостона» в плей-офф – Давид получит этот капустовидный трофей. С Макдэвидом все понятно, с Йоси – самым неузнаваемым из топ-защитников, даже несмотря на трофеи – в целом, тоже, а вот «Везина» достанется Сорокину если все проблемы со спиной позади. Тогда «Айлендерс» точно получит Ferrari.

Мичков и Овечкин к концу регулярки будут где-то рядом в русской таблице бомбардиров, но голов у ветерана будет заметно больше. Удивит всех и вдохновит всех, кому немного за 35, доказав, что в таком возрасте можно зажигать. Рассчитываю на 30 голов! У Мичкова будет на десяток меньше, зато больше передач, чем у Ови.

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Интересно, как разошлись мнения среди авторов по чемпиону: «Даллас», «Колорадо» и «Эдмонтон» получили по два голоса, еще четыре команды – по одному. Можно также сделать вывод, что в финале больше видят «Даллас» и «Рейнджерс», на один голос меньше у «Колорадо».

В пятерке фаворитов у букмекеров помимо этих команд есть также «Флорида» и «Каролина» – все они получили 8-10% вероятности победы в Кубке Стэнли. Чуть ниже у них располагаются «Рейнджерс» (около 8%) и «Торонто» (6%) – еще два клуба из наших прогнозов.

А из названных финалистов меньше всего шансов на трофей у «Тампы» (5%).

«Везина Трофи» достанется голкиперу «Далласа» Джеку Эттинджеру или вратарю Игорю Шестеркину из «Рейнджерс», а «Харт Трофи» и «Арт Росс Трофи» наверняка получит Конор Макдэвид (вероятность у букмекеров – 63%). Приз лучшему защитнику отойдет Кэйлу Макару – тут практически нет возражений.

И одна из главных интриг – результативность Александра Овечкина: превзойдет ли он рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам. Кстати, букмекеры считают, что вероятность этого события в сезне-2024/25 – 45%. А в следующем даже повыше – 54%.