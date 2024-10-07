Дмитрий Васильев о погоне Овечкина за Гретцки: «Раньше это для него было как семечки, сейчас Александр уже не тот – он немолод, не хватает мастерства, резкости и скорости»
Дмитрий Васильев высказался об игре Александра Овечкина и рекорде Уэйна Гретцки.
Новый сезон станет для 39-летнего капитана «Вашингтона» 20-м в НХЛ. Он продолжит гонку за рекордом Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах – 853 против 894.
«Конечно, буду следить за рекордом Овечкина. Но вообще нужно отметить, что Александр уже совсем не тот. В данном случае отставание у него небольшое от Гретцки.
Раньше это для него было как семечки, он за один сезон легко побил бы рекорд, а сейчас ему надо, может быть, даже и два года. Во всяком случае Саше надо задуматься о своей форме.
Во-первых, он уже немолодой. Во-вторых, видно, что ему не хватает того прежнего мастерства, резкости и скорости», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
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