Мерфи о погоне Овечкина за Гретцки: «Буду удивлен, если он побьет рекорд в этом сезоне. Не думаю, что потребуется всего год, но будет круто, если он это сделает»
Тревор Мерфи высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
«Буду удивлен, если Ови побьет рекорд [Гретцки] в этом сезоне.
Не думаю, что потребуется всего год, но будет круто, если он это сделает», – сказал защитник «Сибири» Тревор Мерфи.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
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