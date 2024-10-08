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Мерфи о погоне Овечкина за Гретцки: «Буду удивлен, если он побьет рекорд в этом сезоне. Не думаю, что потребуется всего год, но будет круто, если он это сделает»

Тревор Мерфи высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Буду удивлен, если Ови побьет рекорд [Гретцки] в этом сезоне.

Не думаю, что потребуется всего год, но будет круто, если он это сделает», – сказал защитник «Сибири» Тревор Мерфи.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
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