Тревор Мерфи высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

Капитан «Вашингтона » идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Буду удивлен, если Ови побьет рекорд [Гретцки] в этом сезоне.

Не думаю, что потребуется всего год, но будет круто, если он это сделает», – сказал защитник «Сибири » Тревор Мерфи .