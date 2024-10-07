Ротенберг о 200-й игре в КХЛ: «В СКА работаю с сезона‑2014/15 – это еще несколько сотен матчей в качестве менеджера и вице‑президента, серьезные цифры»
Сегодня петербургский клуб сыграет с «Локомотивом» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Игра начнется в 19:30 по московскому времени.
Этот матч станет для Романа Ротенберга 200-м по счету в КХЛ в качестве главного тренера СКА.
– Этот матч против «Локомотива» станет для вас двухсотым в КХЛ. Как вы относитесь к своей статистике?
– Это важный рубеж. Такое же приподнятое чувство, когда пришел твой день рождения. Или даже юбилей.
Проделана огромная работа. Тут ведь считаются матчи, которые я провел как главный тренер. Но я работаю в СКА с сезона‑2014/15, и вы посчитайте, сколько еще было матчей. Это еще несколько сотен игр в качестве генерального менеджера и вице‑президента.
Это серьезные цифры, которые говорят о том, какой подготовки, опыта и образования требует работа главного тренера. К этой должности готовятся, нужно иметь высокую квалификацию. Это большой путь.
Ну, а 200 матчей – это важные промежуточные итоги. Надо это ценить. Каждая игра, каждая тренировка, каждый день в хоккее – это счастье. Вот нас сегодня ждет выездной матч с «Локомотивом». И это радость, что у нас есть возможность работать в хоккее.
Трудиться в команде с талантливыми игроками, вместе достигать прогресса. Я это очень уважаю и ценю. 200 матчей – это как отметить день рождения со своими лучшими друзьями.
Дружный, заряженный, сплоченный коллектив, который всегда стремится побеждать, – это лучшее, что есть в жизни тренера. И мы вместе стараемся радовать людей.
Лучшее место отметить этот юбилей – только Санкт‑Петербург. Но сегодня в Ярославле будет аншлаг, я не сомневаюсь. Это город высокой хоккейной культуры. Тут отличные арена, лед, воздух.
Образцово‑показательное место для КХЛ. Матчи здесь проходят на очень высоком уровне. Я благодарен судьбе, что такую дату смогу отметить в антураже большого хоккейного праздника, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
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