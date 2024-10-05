Ротенберг после 3:4 с «Северсталью»: «Череповец – суровый город, игра была кость в кость. СКА создал много моментов, Шостак нас переиграл. Будем зализывать раны»

Роман Ротенберг высказался о поражении СКА от «Северстали» (3:4).

«Череповец – настоящий суровый город. Команды показали яркий хоккей. Были полные трибуны, благодарю всех, кто приходит на матчи. Был хоккейный праздник, все радовались.

Игра была кость в кость. Где‑то мы потеряли на минуту концентрацию. Взяли таймаут, довольны тем, как ребята отреагировали. Была злость, страсть.

Создали огромное количество голевых моментов. Надо отдать должное Шостаку , он сильный вратарь, сегодня он нас переиграл. «Северсталь » где‑то была свежее.

Мы видим, когда надо мы добавляем, то играем правильно, самоотверженно. У команды есть характер. Мы не можем терять концентрацию.

За 30 секунд нам забили дважды. Сделаем выводы. Будем зализывать раны и готовиться к битве с лидером КХЛ », – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

7 октября петербургский клуб на выезде сыграет с «Локомотивом ».