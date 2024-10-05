  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ротенберг после 3:4 с «Северсталью»: «Череповец – суровый город, игра была кость в кость. СКА создал много моментов, Шостак нас переиграл. Будем зализывать раны»
33

Ротенберг после 3:4 с «Северсталью»: «Череповец – суровый город, игра была кость в кость. СКА создал много моментов, Шостак нас переиграл. Будем зализывать раны»

Роман Ротенберг высказался о поражении СКА от «Северстали» (3:4).

«Череповец – настоящий суровый город. Команды показали яркий хоккей. Были полные трибуны, благодарю всех, кто приходит на матчи. Был хоккейный праздник, все радовались.

Игра была кость в кость. Где‑то мы потеряли на минуту концентрацию. Взяли таймаут, довольны тем, как ребята отреагировали. Была злость, страсть.

Создали огромное количество голевых моментов. Надо отдать должное Шостаку, он сильный вратарь, сегодня он нас переиграл. «Северсталь» где‑то была свежее.

Мы видим, когда надо мы добавляем, то играем правильно, самоотверженно. У команды есть характер. Мы не можем терять концентрацию.

За 30 секунд нам забили дважды. Сделаем выводы. Будем зализывать раны и готовиться к битве с лидером КХЛ», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

7 октября петербургский клуб на выезде сыграет с «Локомотивом». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoЛокомотив
logoСеверсталь
logoСКА
logoКХЛ
logoРоман Ротенберг
logoМатч ТВ
logoКонстантин Шостак
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ротенберг о победе СКА: «Северсталь» провела лучшую игру в сезоне. Это матч, о котором будут говорить не один день. Такой хоккей нам нужен. Это хорошо для рейтинга КХЛ»
1927 сентября, 20:05
Козырев о 5:8 от СКА: «Позволили им слишком многое, поэтому проиграли. Рисунок у нас был, моменты создавали. Но с реализацией большая разница между СКА и «Северсталью»
127 сентября, 19:48
Лучшее в КХЛ за неделю: Ротенберг уже оправдывается, «Авангард» хорош и без Буше, сюрприз от дочери во время матча
109 сентября, 22:44
Козырев про критику от Ротенберга из-за пропуска пресс-конференций: «Не реагирую, «Северсталь» действует по регламенту. На интерес СМИ влияет то, как мы побеждаем»
73 сентября, 13:47
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
ЦСКА закрыл комментарии в телеграме и к пресс-конференции Воробьева «ВКонтакте» после 0:4 от «Трактора»
939 минут назад
Роман Ротенберг: «У сборной Бразилии по футболу нет предела совершенству, могут 10 голов забить. СКА и «Северстали» по силам 10-15 шайб забросить друг другу»
5452 минуты назад
Разин провел 500-й матч в КХЛ. «Металлург» обыграл «Спартак», одержав третью победу подряд
10сегодня, 16:54
НХЛ. «Нью-Джерси» победил «Баффало» во 2-м матче в Праге
64сегодня, 16:44
ЦСКА проиграл «Трактору» 0:4 после 0:7 от «Металлурга». У команды Воробьева 3 поражения в 4 матчах
47сегодня, 16:38
КХЛ. СКА проиграл «Северстали», ЦСКА уступил «Трактору», «Металлург» победил «Спартак», «Авангард» был сильнее «Барыса»
306сегодня, 16:26
У СКА 5 поражений в 12 матчах сезона КХЛ. Команда Ротенберга идет третьей на Западе
59сегодня, 16:21
Деанджело забил 1-й гол за СКА – «Северстали». У американского защитника 1+6 в четырех играх в КХЛ
10сегодня, 16:12
Звягин о 4:0 с «Барысом»: «Авангард» с шашками наголо пару матчей попробовал. Сегодня хотели целостной игры, надо двигаться от печки, от обороны, делать результат в атаке»
6сегодня, 15:32
Овечкин о статусе самого высокооплачиваемого игрока в истории НХЛ: «Не меньше половины денег у меня забирают на налоги. То, что пишут, все время делите на два»
12сегодня, 15:22
Ко всем новостям
Последние новости
Выставочные матчи НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Бостоном», «Нэшвилл» против «Каролины», «Лос-Анджелес» – «Флорида»
18 минут назад
«Трактор» выиграл в 4-м матче подряд – 4:0 с ЦСКА. Команда Гру идет 1-й на Востоке
6сегодня, 17:28
Тамбиев о 0:1 с «Ладой»: «Равная игра, «Адмирал» на выезде показал хорошие движение и скорость. В буллитах удача была на стороне соперника»
сегодня, 17:04
Браташ об 1:0 с «Адмиралом»: «Победа ничем плохим не пахнет, радует, что «Лада» в буллитах перетянула канат. Вратари сыграли феноменально»
сегодня, 15:57
Дмитрий Губерниев: «В НХЛ слежу за своими любимцами – это Малкин, Капризов, Бобровский. Буду болеть за них в борьбе за Кубок Стэнли. Овечкину желаю побить рекорд Гретцки»
2сегодня, 15:44
Епанчинцев о 4:0 с «Автомобилистом»: «Все линии сыграли на том уровне, который хочется видеть каждую игру. Много удалялись – к счастью, здорово сыграли в меньшинстве»
3сегодня, 15:10
«Динамо» подписало контракт с форвардом Черновым на год
2сегодня, 14:43
Людучин выступил на разогреве у исполнителя шансона Геры Грача. Он спел песню «Помолимся за родителей»
3сегодня, 14:19
Вратарь «Авангарда» Хомченко сделал шатаут, отразив 20 бросков в матче с «Барысом»
4сегодня, 13:49
Руа о Цыплакове: «Мне нравится, что он хочет учиться. Он делает все возможное. У него очень хороший настрой»
сегодня, 13:13