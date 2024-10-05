Ротенберг после 3:4 с «Северсталью»: «Череповец – суровый город, игра была кость в кость. СКА создал много моментов, Шостак нас переиграл. Будем зализывать раны»
«Череповец – настоящий суровый город. Команды показали яркий хоккей. Были полные трибуны, благодарю всех, кто приходит на матчи. Был хоккейный праздник, все радовались.
Игра была кость в кость. Где‑то мы потеряли на минуту концентрацию. Взяли таймаут, довольны тем, как ребята отреагировали. Была злость, страсть.
Создали огромное количество голевых моментов. Надо отдать должное Шостаку, он сильный вратарь, сегодня он нас переиграл. «Северсталь» где‑то была свежее.
Мы видим, когда надо мы добавляем, то играем правильно, самоотверженно. У команды есть характер. Мы не можем терять концентрацию.
За 30 секунд нам забили дважды. Сделаем выводы. Будем зализывать раны и готовиться к битве с лидером КХЛ», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
7 октября петербургский клуб на выезде сыграет с «Локомотивом».
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