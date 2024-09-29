Ротенберг о «Куньлуне»: «Другие клубы будут предлагать их игрокам контракты – очень много внимания уделяется СКА. Забил выбранный под 1-м номером на драфте НХЛ. Сколько у нас таких в КХЛ?»
СКА уступил 4:5 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Не похоже ли, что восемь забитых голов в ворота «Северстали» сыграли с вашей командой злую шутку?
– Тренерский штаб объяснял игрокам до игры, накануне, что это будет очень серьезный матч. Совсем другой!
Соперник выйдет очень заряженный. Все хотят в Санкт‑Петербурге при полных трибунах показать свой лучший хоккей.
Вот они проявили себя против СКА – возможно, уже прям сегодня другие клубы будут предлагать им контракты. Очень много внимания уделяется СКА, и это здорово.
Все наши игры разбирают по деталям. Изучают наши ошибки. Это же хорошо. Это значит, что мы работаем правильно и все интересуются нашими игроками.
Поэтому когда тренерский штаб объясняет несколько раз хоккеистам, что будет очень жесткая игра в стык, то нужно эту борьбу выигрывать. Это очень хороший соперник, там много сильных ребят.
Второй гол у них забил игрок, задрафтованный под первым номером на драфте НХЛ (Наиль Якупов – Спортс’’). Его самым первым взяли!
Сколько таких хоккеистов выступает в нашей лиге сейчас? Негусто? Да их больше нет, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
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