Роман Ротенберг поздравил Губерниева с 50-летием: «Восхищаюсь его патриотизмом и смелостью – искренне болеет за наших, но не стесняется говорить о проблемах. С юбилеем, реальный Губер»
Сегодня телеведущему и комментатору «Матч ТВ» исполнилось 50 лет.
«Сегодня юбилей у Дмитрия Губерниева – самый яркий, харизматичный, честный и громкий комментатор страны отмечает 50 лет!
Мы с Димой знакомы много лет, и все это время я восхищался его патриотизмом и смелостью. Он всегда искренне болеет за наших в любом виде спорта, но при этом не стесняется рассказывать о проблемах и поднимать действительно серьезные темы.
Это его фирменный стиль, его фишка – наш Губер делает все, чтобы спорт в России становился более популярным, современным и продвинутым.
Со временем стало понятно, что Диме тесно в рамках исключительно спортивного репортажа, и сейчас его многогранный талант проявляется в самых разных сферах, но всегда это запоминается зрителям, потому что слова «скучно» и «Губерниев» невозможно поставить рядом.
Все главные победы нашей страны, пение гимна с биатлонистами, праздничные концерты ко Дню Победы – это все Губерниев. Мы еще не узнали и малой части его таланта, и Дима всех еще не раз удивит.
С юбилеем, реальный Губер! Только вперед!» – написал в соцсетях главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Ротенберг поздравил Михайлова с 80-летием: «Он провел у руля СКА 630 матчей – целая эпоха. Счастья, радости и благополучия, наша легенда»
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