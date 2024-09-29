Губерниев о травме Кузнецова: «У СКА хорошие тренеры, скамейка. Не думаю, что они прям сильно зависят от Жени с точки зрения команды»

Дмитрий Губерниев высказался о травме Евгения Кузнецова.

Форвард СКА покинул площадку в первом периоде игры с «Северсталью» (8:5). Главный тренер петербургского клуба Роман Ротенберг заявил , что травма оказалась «достаточно серьезной», и на восстановление Кузнецову может потребоваться около 2 месяцев.

Ранее появилась информация о том, что Евгений Кузнецов получил травму плеча .

«Конечно, мы все радовались, когда Женя вернулся в КХЛ и начал приносить пользу СКА. Такие мастера нужны клубу, я хочу пожелать ему здоровья.

Не думаю, что СКА прям сильно зависит с точки зрения команды от Кузнецова, но в любом случае это весомая потеря.

При этом у клуба хорошая скамейка и хорошие тренеры, поэтому за СКА в этом смысле я относительно спокоен», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев .