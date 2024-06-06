Губерниев о словах Ротенберга про блат в спорте: «Он трудолюбивый, преданный хоккею человек. Я видел, как он с горящими глазами играл с детьми, делая для них праздник»

Теги СКА Дмитрий Губерниев КХЛ Роман Ротенберг детский хоккей Спорт-Экспресс Хоккей

Дмитрий Губерниев поддержал слова Романа Ротенберга про блатных детей в спорте.

Главный тренер СКА, сборной «Россия 25» и первый вице-президент ФХР заявил: «Блатных детей не должно быть – нельзя допускать неправильной коммерциализации в спорте. Мы конкурируем с киберспортом – он не ведет к здоровому образу жизни».

«Роман Ротенберг, как и мы все, вызывает вопросы у многих, но он точно трудолюбивый, преданный хоккею человек.

Я видел лично, как он с горящими глазами играл с детьми в хоккей, делая для них праздник», – сказал телеведущий и комментатор «Матч ТВ» Губерниев.

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Так Ромка сам блатнее всех будет.
+4
-1
+3
А потом он бил детей клюшкой по спине
+2
-1
+1
А я видел как он бил соперников в Медиалиге за Чисто Питер, швырял клюшки и матерился как сапог.
+1
0
+1
Высказывания в подобном стиле, применительны к новому глаголу - ротанить
+1
0
+1
а как он детей клюшкой по хребтине лупил он не видел ?)
+1
0
+1
Чего ты его хвалиш ? Он первое недоразумение у нас в хоккее благодаря Папе.....
0
0
0
Вот и надо было идти Ромке в аниматоры. Все давно поняли, что именно это его призвание.
0
0
0
Ответ Бычара не краснодарский
А потом он бил детей клюшкой по спине
Это был превентивный удар! Бьет значит любит!
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий