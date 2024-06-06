Губерниев о словах Ротенберга про блат в спорте: «Он трудолюбивый, преданный хоккею человек. Я видел, как он с горящими глазами играл с детьми, делая для них праздник»
Дмитрий Губерниев поддержал слова Романа Ротенберга про блатных детей в спорте.
Главный тренер СКА, сборной «Россия 25» и первый вице-президент ФХР заявил: «Блатных детей не должно быть – нельзя допускать неправильной коммерциализации в спорте. Мы конкурируем с киберспортом – он не ведет к здоровому образу жизни».
«Роман Ротенберг, как и мы все, вызывает вопросы у многих, но он точно трудолюбивый, преданный хоккею человек.
Я видел лично, как он с горящими глазами играл с детьми в хоккей, делая для них праздник», – сказал телеведущий и комментатор «Матч ТВ» Губерниев.