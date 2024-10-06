Дмитрию Губерниеву исполнилось 50 лет
Дмитрий Губерниев сегодня отмечает 50-летие.
Губерниев – телеведущий, спортивный комментатор, трехкратный лауреат премии ТЭФИ, заслуженный журналист Российской Федерации.
В 2013-2015 годах был главным редактором Объединенной дирекции спортивных каналов ВГТРК.
Выступал в роли ведущего на множестве телепроектов и мероприятий. Работал на ряде Олимпийских игр, комментировал конкурс песни «Евровидение». Снимался в фильмах и сериалах.
С 2006 года известен как комментатор биатлонных эфиров.
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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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