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Дмитрию Губерниеву исполнилось 50 лет

Дмитрий Губерниев сегодня отмечает 50-летие.

Губерниев – телеведущий, спортивный комментатор, трехкратный лауреат премии ТЭФИ, заслуженный журналист Российской Федерации. 

В 2013-2015 годах был главным редактором Объединенной дирекции спортивных каналов ВГТРК.

Выступал в роли ведущего на множестве телепроектов и мероприятий. Работал на ряде Олимпийских игр, комментировал конкурс песни «Евровидение». Снимался в фильмах и сериалах. 

С 2006 года известен как комментатор биатлонных эфиров. 

«Смешно, когда меня черт-те кто учит родину любить». А что делает Губерниев впервые без Олимпиады

Душевный разговор с Дмитрием Губерниевым: за что он ценит Баскова, почему не выносит Сталина и как подсел на хеви-метал

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
телевидение
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