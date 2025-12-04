  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Овечкин обошел Бурка и стал 6-м в истории НХЛ по числу матчей в регулярках за один клуб – 1519. Больше только у Хоу, Марло, Лидстрема, Дельвеккио и Доуна
17

Овечкин обошел Бурка и стал 6-м в истории НХЛ по числу матчей в регулярках за один клуб – 1519. Больше только у Хоу, Марло, Лидстрема, Дельвеккио и Доуна

Александр Овечкин стал 6-м в истории НХЛ по матчам в регулярках за один клуб.

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сыграл 1519-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ. Все игры он провел за одну команду.

40-летний форвард обошел Рэя Бурка («Бостон», 1518 матчей) и вышел на шестое место в истории НХЛ по количеству игр в регулярках за одну франшизу.

Его опережают только Горди Хоу («Детройт», 1687), Патрик Марло («Сан-Хосе», 1607 матчей), Никлас Лидстрем («Детройт», 1564 матча), Алекс Дельвеккио («Детройт», 1550 матчей) и Шейн Доун («Аризона», 1540 матчей).

Овечкин в 14-й раз забил 40+ голов за календарный год – рекорд НХЛ. У Гретцки и Гартнера – по 10 таких лет

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Hockey-Reference
logoАлександр Овечкин
logoРэй Бурк
logoНХЛ
logoВашингтон
рейтинги
logoШейн Доун
logoАризона
logoНиклас Лидстрем
logoПатрик Марло
logoБостон
logoГорди Хоу
logoСан-Хосе
logoАлекс Дельвеккио
logoДетройт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кросби забил 102-й победный гол в регулярках НХЛ и вышел на 9-е место в истории, обогнав Игинлу. Рекорд у Овечкина (139)
2 декабря, 06:55
Овечкин проводит 1517-й матч в регулярках НХЛ, он вышел на 22-е место в истории лиги. Только Бернс из «Колорадо» впереди среди действующих игроков – 1522
30 ноября, 18:49
Овечкин забил 9-й гол в ноябре – 3-й результат в истории НХЛ за календарный месяц для игроков в 40+ лет. Лидирует Хоу – 11 шайб
27 ноября, 13:58
Главные новости
Гатиятулин про слухи об интересе «Ак Барса» к Спронгу: «Чем ближе дедлайн, тем больше всякой информации будет всплывать. Будем использовать любую возможность усилиться»
24 минуты назад
«Вашингтон» вызвал Тринеева и Стивенсона из АХЛ. Леонард и Линдгрен помещены в список травмированных
36 минут назад
НХЛ. «Филадельфия» принимает «Колорадо», «Питтсбург» в гостях у «Далласа», «Рейнджерс» против «Вегаса», «Вашингтон» сыграет с «Коламбусом»
51 минуту назадLive
Никитин о 3:1 с «Салаватом»: «Парни показали целостную игру. И движение выдержали, и мысль была. Где-то не хватало реализации, но у соперника организованная оборона»
сегодня, 16:57
«Ак Барс» выиграл 4 из 5 последних матчей – сегодня 3:1 с «Нефтехимиком». Команда Гатиятулина идет 2-й на Востоке
сегодня, 16:33
Десятков после 2:3 от «Северстали»: «Плюшевые мы, добрые и уступчивые, какими быть не должны. Надо добавлять в характере, агрессии и физике»
сегодня, 16:23
Козлов об 1:3 от ЦСКА: «Не хватило мощей и сил. Не удавалось вскрывать оборону соперника, они хорошо контролировали шайбу. Ребят упрекнуть не в чем, они отдали все, что могли»
сегодня, 16:12
Никитин об отсутствии Спронга: «Без комментариев, наверное»
сегодня, 15:56
Ги Буше о 7:5 со «Спартаком»: «Сами создавали себе проблемы, но все равно победили, это здорово. Доволен количеством голов, которые забиваем, мы смотримся лучше и лучше»
сегодня, 15:44
Пономарев и Орлов подрались после финальной сирены в матче «Авангарда» со «Спартаком»
сегодня, 15:37Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Даниил Орлов о замене Загидулина в матче с «Авангардом»: «Артема жалко уже. Его вины ни в одном голе нет. Он один из лучших вратарей, которых я видел»
12 минут назад
Ярослав Люзенков: «Бек завтра прилетает в Новосибирск. У ребят будет выходной, а он будет тренироваться»
54 минуты назад
Кравец об 1:2 от «Сибири»: «За овертайм создали больше моментов, чем за всю игру, вратарь выручил соперников. Буллиты – это мастерство, нам его не хватило»
сегодня, 17:49
Гришин об 1:3 от «Ак Барса»: «Игра была неплохая с обеих сторон. Настрой был хороший, движение. Надо быть агрессивнее, сегодня нам это не удалось»
сегодня, 17:37
Гатиятулин о 3:1 с «Нефтехимиком»: «Было много борьбы и единоборств. Одержали командую победу за счет характера»
сегодня, 17:24
Козырев о 3:2 с «Ладой»: «Пришлось нагонять соперника на протяжении всей игры. Нашли в себе силы, выиграли матч. Важная победа»
сегодня, 17:13
Гретцки о жеребьевке ЧМ-2026: «О′Нил, Брэди и Джадж – одни из самых приятных людей, которых я встречал. Я провел отличный день, спасибо, ФИФА»
сегодня, 16:48
«Лада» проиграла 4-й матч подряд – сегодня 2:3 от «Северстали». Команда Десяткова идет 10-й на Западе
сегодня, 15:30
Вячеслав Козлов о 8:4 с «Трактором»: «Забили голы, сработало большинство. А потом вытерпели, когда нужно. В зоне нас закрывали, но мы хорошо оборонялись»
сегодня, 15:15
Андриевский о постоянном назначении: «Ничего не знаю, вопрос не ко мне. У «Амура» будет четыре выходных, надо отдохнуть»
сегодня, 13:11