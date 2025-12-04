Овечкин обошел Бурка и стал 6-м в истории НХЛ по числу матчей в регулярках за один клуб – 1519. Больше только у Хоу, Марло, Лидстрема, Дельвеккио и Доуна
Александр Овечкин стал 6-м в истории НХЛ по матчам в регулярках за один клуб.
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сыграл 1519-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ. Все игры он провел за одну команду.
40-летний форвард обошел Рэя Бурка («Бостон», 1518 матчей) и вышел на шестое место в истории НХЛ по количеству игр в регулярках за одну франшизу.
Его опережают только Горди Хоу («Детройт», 1687), Патрик Марло («Сан-Хосе», 1607 матчей), Никлас Лидстрем («Детройт», 1564 матча), Алекс Дельвеккио («Детройт», 1550 матчей) и Шейн Доун («Аризона», 1540 матчей).
Овечкин в 14-й раз забил 40+ голов за календарный год – рекорд НХЛ. У Гретцки и Гартнера – по 10 таких лет
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Hockey-Reference
