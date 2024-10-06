СКА может вернуть Заврагина из «Сочи». 19-летний вратарь провел 5 матчей в КХЛ («СЭ»)
СКА может вернуть Егора Заврагина из «Сочи».
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, армейцы рассматривают такую возможность.
19-летний голкипер играет в сочинском клубе на правах аренды. В этом сезоне он провел 5 матчей в регулярном чемпионате и отразил 93,8% бросков при коэффициенте надежности 2,26.
Ранее стало известно, что СКА может расстаться с Никитой Серебряковым.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
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