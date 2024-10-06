  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ротенберг о замене Плешкова после 2-го гола «Северстали»: «Кто сказал, что рановато? Взбодрили СКА, дали шанс Серебрякову. Впереди много матчей, нужны все игроки»
1

Ротенберг о замене Плешкова после 2-го гола «Северстали»: «Кто сказал, что рановато? Взбодрили СКА, дали шанс Серебрякову. Впереди много матчей, нужны все игроки»

Роман Ротенберг прокомментировал замену Артемия Плешкова на Никиту Серебрякова.

СКА проиграл «Северстали» (3:4) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

Главный тренер петербуржцев Роман Ротенберг заменил вратаря Артемия Плешкова после второй пропущенной шайбы. На лед вышел Никита Серебряков.  

– Почему заменили вратаря после второй пропущенной шайбы? Не рано?

– Взбодрили команду. Кто сказал, что рановато? Понимаете, нам нужны оба вратаря. Вратарь – тоже хоккеист, шестой игрок, понимаете. Впереди длинная дистанция, на ней нужны все вратари, все игроки – у нас еще очень много матчей впереди.

Дали шанс Серебрякову себя проявить. Важно давать шанс всем в таких тяжелых ситуациях. Дальше подумаем вместе с Максимом Анатольевичем Соколовым. Обсудим с нашим тренером вратарей и примем решение, кто будет играть в следующем матче.

Нам нужны все. Мы ждем также нашего обладателя Кубка Харламова Павла Мойсевича. К сожалению, он получил травму. Павел бы тоже сейчас играл, если была бы возможность, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт СКА
logoСеверсталь
logoСКА
logoМаксим Соколов 1972
logoКХЛ
logoРоман Ротенберг
logoНикита Серебряков
logoАртемий Плешков
logoПавел Мойсевич
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Третья тройка «Северстали» обыграла СКА. Ротенберг похвалил чужого вратаря и поменял своих
11сегодня, 18:35
Ротенберг заменил Плешкова на Серебрякова в игре с «Северсталью». СКА уступает 1:2 в 1-м периоде
46сегодня, 14:30
СКА снял вратаря и получил 1:5. Мнение Ротенберга: это решающий момент
2529 сентября, 22:50
Ротенберг заменил Плешкова на Серебрякова во 2-м периоде игры с «Куньлунем». СКА уступает 1:3
5529 сентября, 15:12
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Выставочные матчи НХЛ. «Вашингтон» играет с «Бостоном», «Нэшвилл» против «Каролины», «Лос-Анджелес» – «Флорида»
917 минут назадLive
Лабанк перешел в «Коламбус». Контракт форварда – на один сезон, зарплата – 775 тысяч долларов
19 минут назад
Михайлис оформил 2 дубля подряд – против ЦСКА и «Спартака». У форварда «Металлурга» 9 очков в 12 играх КХЛ
4сегодня, 20:17
Роман Ротенберг: «Хоккей СКА точно будет привлекать зрителей. Люди стоя аплодируют, как в театре, как в филармонии, когда оркестр играет»
40сегодня, 20:03
Ротенберг о Козыреве: «Мы вместе начинали в СКА строить систему. Не терпеть на льду, а играть – это была наша общая философия»
12сегодня, 18:56
Ко всем новостям
Последние новости
Жамнов о 2:5 с «Металлургом»: «Исход матча зависел от «Спартака», не было бросков и остроты, мы много возили шайбу по периметру. Сезон длинный, впереди долгий путь»
20 минут назад
Петерка получил сотрясение мозга после столкновения с защитником «Нью-Джерси» Диллоном. У Обе-Кюбеля и Бенсона травмы нижней части тела
33 минуты назад
Козырев после 4:3 со СКА: «Командная победа «Северстали», ребята самоотверженно сыграли. Мы ведем борьбу за попадание в плей-офф, не разграничиваем соперников»
сегодня, 19:45
Просветов про 0:11 в 2 матчах: «В НХЛ никто даже не моргает, когда проигрывает. В ЦСКА нужно делать так же – если в раздевалке начнется пожар, это ни к чему хорошему не приведет»
2сегодня, 19:29
Гру после 4:0 с ЦСКА: «Трактор» одержал 3 победы над сильными соперниками, мы довольны. Фукале провел отличный матч, здорово сыграло большинство»
1сегодня, 19:11