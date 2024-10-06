Ротенберг о замене Плешкова после 2-го гола «Северстали»: «Кто сказал, что рановато? Взбодрили СКА, дали шанс Серебрякову. Впереди много матчей, нужны все игроки»

Роман Ротенберг прокомментировал замену Артемия Плешкова на Никиту Серебрякова.

СКА проиграл «Северстали » (3:4) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Главный тренер петербуржцев Роман Ротенберг заменил вратаря Артемия Плешкова после второй пропущенной шайбы. На лед вышел Никита Серебряков .

– Почему заменили вратаря после второй пропущенной шайбы? Не рано?

– Взбодрили команду. Кто сказал, что рановато? Понимаете, нам нужны оба вратаря. Вратарь – тоже хоккеист, шестой игрок, понимаете. Впереди длинная дистанция, на ней нужны все вратари, все игроки – у нас еще очень много матчей впереди.

Дали шанс Серебрякову себя проявить. Важно давать шанс всем в таких тяжелых ситуациях. Дальше подумаем вместе с Максимом Анатольевичем Соколовым. Обсудим с нашим тренером вратарей и примем решение, кто будет играть в следующем матче.

Нам нужны все. Мы ждем также нашего обладателя Кубка Харламова Павла Мойсевича. К сожалению, он получил травму. Павел бы тоже сейчас играл, если была бы возможность, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.