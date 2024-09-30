СКА размышлял о трансфере вратаря «Металлурга» Набокова, но отказался от идеи. В клубе были недовольны Серебряковым

СКА допускал возможность обмена Ильи Набокова.

Петербургский клуб был недоволен голкипером Никитой Серебряковым и изучал варианты усиления, сообщает «Спорт-Экспресс ».

Отмечается, что СКА интересовался вратарем «Металлурга » Ильей Набоковым и «наводил мост по поводу возможного трансфера». Но в клубе отказались от этой идеи.

Набоков выиграл с уральцами Кубок Гагарина в прошлом сезоне и был признан самым ценным хоккеистом плей-офф.

После матча между «Металлургом» и СКА в этом сезоне Роман Ротенберг называл Набокова «одним из лучших вратарей в мире» .