Каменский о Радулове: «Локомотиву» не хватало такого лидера. С его приходом в игре появилась искорка, Александр может зажечь команду и повести за собой»
Валерий Каменский высказался об игре Александра Радулова в «Локомотиве».
«Локомотив» стал старше и умнее. В прошлом сезоне ребята узнали вкус финала, плюс сейчас в клуб пришел Александр Радулов. Ярославлю не хватало такого лидера, он может зажечь команду и повести ее за собой.
Для «Локомотива» Радулов – это большое приобретение. Александр играет на своем уровне и показывает солидный хоккей. На него смотрит молодежь. В игре «Локомотива» появилась искорка», – сказал олимпийский чемпион, вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости