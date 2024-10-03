Каменский о Радулове: «Локомотиву» не хватало такого лидера. С его приходом в игре появилась искорка, Александр может зажечь команду и повести за собой»

Валерий Каменский высказался об игре Александра Радулова в «Локомотиве».

«Локомотив » стал старше и умнее. В прошлом сезоне ребята узнали вкус финала, плюс сейчас в клуб пришел Александр Радулов . Ярославлю не хватало такого лидера, он может зажечь команду и повести ее за собой.

Для «Локомотива» Радулов – это большое приобретение. Александр играет на своем уровне и показывает солидный хоккей. На него смотрит молодежь. В игре «Локомотива» появилась искорка», – сказал олимпийский чемпион, вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский.