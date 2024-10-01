Агент Радулова о 250-м голе форварда в КХЛ: «Александр – лидер, харизматичный, неординарный игрок с буйным характером. Он олицетворяет то, к чему нужно стремиться другим»
Агент Александра Радулова назвал форварда примером для других хоккеистов.
«Локомотив» обыграл «Автомобилист» (1:0 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Радулов в этой игре забросил победную шайбу, которая стала для него 250-й в чемпионате.
«Радулов оставил свой след в российском хоккее. Александр – харизматичная, неординарная личность, мастеровитый игрок с буйным характером, лидер команды вне зависимости от игры.
Если бы он играл в теннис, пляжный волейбол, то всегда хотел бы побеждать. Его запал, эмоции двигают команду вперед. Для меня Радулов является олицетворением того, к чему другим ребятам нужно стремиться», – сказал агент Александр Черных, представляющий интересы Радулова.
Радулов забил 250-й гол в КХЛ – пятый результат в истории. Шипачев забросил 289 шайб, Зарипов – 292, Доус – 293, Мозякин – 419
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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