Радулов забил 250-й гол в КХЛ – пятый результат в истории. Шипачев забросил 289 шайб, Зарипов – 292, Доус – 293, Мозякин – 419
Александр Радулов забросил свою 250-ю шайбу в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Локомотив» в гостях обыграл «Автомобилист» (1:0 ОТ).
Победную шайбу в овертайме забил форвард ярославцев Александр Радулов. Это 250-й гол 38-летнего нападающего в КХЛ.
Таким образом, Радулов стал пятым игроков в лиге, достигшим этой отметки. В активе Вадима Шипачева 289 голов в чемпионате, Данис Зарипов забил 292 гола, Найджел Доус – 293, Сергей Мозякин – 419.
В КХЛ будут вручать памятные медали за количество игр, очков, голов и за другие статистические показатели
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: пресс-служба КХЛ
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