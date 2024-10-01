Радулов забил 250-й гол в КХЛ – пятый результат в истории. Шипачев забросил 289 шайб, Зарипов – 292, Доус – 293, Мозякин – 419

Александр Радулов забросил свою 250-ю шайбу в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Локомотив » в гостях обыграл «Автомобилист » (1:0 ОТ).

Победную шайбу в овертайме забил форвард ярославцев Александр Радулов . Это 250-й гол 38-летнего нападающего в КХЛ.

Таким образом, Радулов стал пятым игроков в лиге, достигшим этой отметки. В активе Вадима Шипачева 289 голов в чемпионате, Данис Зарипов забил 292 гола, Найджел Доус – 293, Сергей Мозякин – 419.

В КХЛ будут вручать памятные медали за количество игр, очков, голов и за другие статистические показатели