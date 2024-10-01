Кожевников о Радулове: «Можно назвать легендой, он внес свое имя в историю российского хоккея. Поздравляю с 250‑м голом!»
Александр Кожевников поздравил Александра Радулова с 250-м голом в КХЛ.
«Локомотив» обыграл «Автомобилист» (1:0 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Победную шайбу в овертайме забросил 38-летний форвард ярославцев Александр Радулов.
– Поздравляю Радулова с 250‑м голом, молодец! Он вообще выглядит просто замечательно в сезоне, чего тут говорить. Он стал открытием для «Локомотива», мотора им не хватало.
Радулов уже внес свое имя в историю российского хоккея, однозначно. Его уже можно называть легендой.
– Раз мотор теперь есть, то чего может добиться «Локомотив» в этом сезоне?
– Всего десять игр сыграли. Давайте они половину сезона проведут, и тогда будем о чем‑то разговаривать. Сейчас рано говорить, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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