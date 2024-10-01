Кожевников о Радулове: «Можно назвать легендой, он внес свое имя в историю российского хоккея. Поздравляю с 250‑м голом!»

Александр Кожевников поздравил Александра Радулова с 250-м голом в КХЛ.

«Локомотив» обыграл «Автомобилист » (1:0 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Победную шайбу в овертайме забросил 38-летний форвард ярославцев Александр Радулов .

– Поздравляю Радулова с 250‑м голом, молодец! Он вообще выглядит просто замечательно в сезоне, чего тут говорить. Он стал открытием для «Локомотива », мотора им не хватало.

Радулов уже внес свое имя в историю российского хоккея, однозначно. Его уже можно называть легендой.

– Раз мотор теперь есть, то чего может добиться «Локомотив» в этом сезоне?

– Всего десять игр сыграли. Давайте они половину сезона проведут, и тогда будем о чем‑то разговаривать. Сейчас рано говорить, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников .