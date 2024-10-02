Плющев о «Локомотиве»: «То, что Радулов нашел свою команду, не должно удивлять. Он шел именно к Никитину. Саше комфортно с ним»
Владимир Плющев высказался о выступлении Александра Радулова за «Локомотив».
«Конечно, можно говорить о том, что «Локомотив» сейчас является наиболее стабильной командой в КХЛ. Это подтверждается результатами, здесь ничего другого и не придумаешь.
А то, что Саша Радулов нашел свою команду, не должно удивлять. Он шел именно к Никитину, с которым уже работал и который знает все его плюсы и минусы. Радулову комфортно с ним.
Зная Сашу, могу сказать, что Никитин может какие-то вещи ему простить, что-то подсказать. В общем найти подход. Радулов пришелся ко двору в «Локомотиве», пусть у них все сложится хорошо», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
Радулов забил 250-й гол в КХЛ – пятый результат в истории. Шипачев забросил 289 шайб, Зарипов – 292, Доус – 293, Мозякин – 419
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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