Плющев о Гашеке: «Человек головой шайбы отбивал много лет. НХЛ отстранена от политических веяний, им все равно на его мнение»
«Мы слишком много внимания уделяем человеку, который занимается исключительно самопиаром. Явно же он хочет строить политическую карьеру, баллотировался у себя в парламент, но свои же его прокатили. Получается, он даже чехам неинтересен, а уж НХЛ и подавно.
Это лига, которая наиболее отстранена от всех политических веяний. Там кто только не выступает, и на мнение Гашека им все равно. Возможно, его слова возбудят каких-то шизофреников, но не адекватных людей.
Видимо, Гашек никак не может найти себя в жизни. А его формулировки могут быть следствием профессии, человек головой много лет шайбы отбивал. Так что это просто очередная капля самопиара, чтобы какие-то молодые журналисты подхватили и сами на этом чуть приподнялись», – заявил бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
Гашек об игре россиян в НХЛ: «Лига стала рекламой боевых действий. Ее руководство несет ответственность»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий