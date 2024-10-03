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Плющев о Гашеке: «Человек головой шайбы отбивал много лет. НХЛ отстранена от политических веяний, им все равно на его мнение»

Владимир Плющев прокомментировал заявление Доминика Гашека о россиянах в НХЛ.

«Мы слишком много внимания уделяем человеку, который занимается исключительно самопиаром. Явно же он хочет строить политическую карьеру, баллотировался у себя в парламент, но свои же его прокатили. Получается, он даже чехам неинтересен, а уж НХЛ и подавно.

Это лига, которая наиболее отстранена от всех политических веяний. Там кто только не выступает, и на мнение Гашека им все равно. Возможно, его слова возбудят каких-то шизофреников, но не адекватных людей.

Видимо, Гашек никак не может найти себя в жизни. А его формулировки могут быть следствием профессии, человек головой много лет шайбы отбивал. Так что это просто очередная капля самопиара, чтобы какие-то молодые журналисты подхватили и сами на этом чуть приподнялись», – заявил бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Гашек об игре россиян в НХЛ: «Лига стала рекламой боевых действий. Ее руководство несет ответственность»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoВладимир Плющев
logoДоминик Гашек
logoНХЛ
Политика
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