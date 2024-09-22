Кожевников о поражении Гашека на выборах: «Указали негодяю его место, это радует. К спортсменам в политике отношусь нормально – что, лучше по блату во власть попадать?»

Александр Кожевников высказался о поражении Доминика Гашека на выборах в Чехии.

Бывший вратарь принял участие в выборах в чешский сенат, но не сумел выйти во второй тур.

«Меня это даже радует. Значит, не наговорил, чтобы его выбрали. Указали негодяю его место.

Что касается спортсменов в политике, отношусь к этому нормально. Если они там спортом будут заниматься, почему бы и нет. Актеры тоже баллотируются, потом культуру развивают.

А что, лучше по блату во власть попадать? Будучи спортсменом, за счет своих громких побед и имени честнее получается», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников .

Гашек не прошел в чешский сенат. Экс-вратарь сборной Чехии проиграл выборы, заняв 3-е место в своем округе с 20% голосов