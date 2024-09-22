Кожевников о поражении Гашека на выборах: «Указали негодяю его место, это радует. К спортсменам в политике отношусь нормально – что, лучше по блату во власть попадать?»
Александр Кожевников высказался о поражении Доминика Гашека на выборах в Чехии.
Бывший вратарь принял участие в выборах в чешский сенат, но не сумел выйти во второй тур.
«Меня это даже радует. Значит, не наговорил, чтобы его выбрали. Указали негодяю его место.
Что касается спортсменов в политике, отношусь к этому нормально. Если они там спортом будут заниматься, почему бы и нет. Актеры тоже баллотируются, потом культуру развивают.
А что, лучше по блату во власть попадать? Будучи спортсменом, за счет своих громких побед и имени честнее получается», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Гашек не прошел в чешский сенат. Экс-вратарь сборной Чехии проиграл выборы, заняв 3-е место в своем округе с 20% голосов
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости