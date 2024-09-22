Гашек не прошел в чешский сенат. Экс-вратарь сборной Чехии проиграл выборы, заняв 3-е место в своем округе с 20% голосов

Доминик Гашек потерпел неудачу на старте своей политической карьеры.

Бывший вратарь сборной Чехии принял участие в выборах в чешский сенат, но не сумел выйти во второй тур.

Победитель Олимпиады-1998, выдвигавшийся от правоцентристской партии ТОП 09, набрал 20,28% в голосовании на своем округе в муниципалитете Бенешов и занял третье место.

Во втором туре за место в парламенте поборются его конкуренты – Хелена Валова (популистское движение ANO, 33,28%) и Зденек Граба (Гражданская демократическая партия, 26,23%).

Гашек баллотируется в чешский сенат: «Правильная политика объединяет, а не разделяет. Это не власть или личные амбиции, а служение народу»