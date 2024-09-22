  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Гашек не прошел в чешский сенат. Экс-вратарь сборной Чехии проиграл выборы, заняв 3-е место в своем округе с 20% голосов
9

Гашек не прошел в чешский сенат. Экс-вратарь сборной Чехии проиграл выборы, заняв 3-е место в своем округе с 20% голосов

Доминик Гашек потерпел неудачу на старте своей политической карьеры.

Бывший вратарь сборной Чехии принял участие в выборах в чешский сенат, но не сумел выйти во второй тур. 

Победитель Олимпиады-1998, выдвигавшийся от правоцентристской партии ТОП 09, набрал 20,28% в голосовании на своем округе в муниципалитете Бенешов и занял третье место.

Во втором туре за место в парламенте поборются его конкуренты – Хелена Валова (популистское движение ANO, 33,28%) и Зденек Граба (Гражданская демократическая партия, 26,23%). 

Гашек баллотируется в чешский сенат: «Правильная политика объединяет, а не разделяет. Это не власть или личные амбиции, а служение народу»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Globe24.cz
logoДоминик Гашек
logoСборная Чехии по хоккею
logoНХЛ
logoКХЛ
Политика
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Гашек баллотируется в чешский сенат: «Правильная политика объединяет, а не разделяет. Это не власть или личные амбиции, а служение народу»
1110 сентября, 09:53
Президент Чехии: «Правильно, что России не было на ЧМ – из-за их поведения в 2015-м. Никакой политики: помните финал с Канадой – это неспортивное поведение»
18530 мая, 18:01
Экс-футболист «Сибири» Выходил о Гашеке: «Пусть вернет деньги, заработанные в «Спартаке». Когда он был инициатором, чтобы российским игрокам не давали визы в НХЛ, возник вопрос: что в голове у человека?»
5519 апреля, 09:06
Гашек о призыве Фетисова вернуть деньги за игру в КХЛ: «Это было до Крыма, я ничего не должен. Он голосовал в Думе за позицию России и несет ответственность за происходящее»
11025 октября 2023, 10:36
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Мичков и Федотов – в заявке «Филадельфии» на выставочный матч с «Вашингтоном». У «Кэпиталс» сыграет Мирошниченко
22 минуты назад
КХЛ. «Адмирал» принимает ЦСКА, «Динамо» в гостях у «Амура», «Лада» против «Автомобилиста», «Ак Барс» сыграет с «Сочи»
252 минуты назадLive
Ротенберг о подготовке СКА: «Используем методики из разных видов спорта – кроме женского пляжного волейбола, может. Но его тоже смотрим – мотивируем ребят»
15сегодня, 06:35
Ротенберг о голкиперах СКА: «У нас 3 сильных вратаря, даже 4. Сегодня Плешков бился как лев. Вопрос всегда «кто дал бросить», вратарь никогда не виноват»
6сегодня, 05:20
Ларионов о Кагарлицком в запасе «Торпедо»: «Мы не можем человека в 35 лет ждать только на большинство. Игра 5 на 5 – большой объем работы, пытаемся его подготовить»
14сегодня, 04:45
Ко всем новостям
Последние новости
Агент О’Делла: «Пока нельзя сказать, что «Динамо» провалило старт. Клуб еще наберет свои очки, а Эрик уже начал набирать»
154 минуты назад
Никитин о травмах игроков «Локомотива»: «На Алексееве заживет как на собаке, надеемся. Симашеву сделали операцию, зависеть будет, как будут кормить»
сегодня, 06:45
Веряев о тактике «Торпедо»: «В своей зоне возможны пасы назад, это предложил Козырев. В «Югре» вспомнил о временах Скудры – в обороне и в средней зоне четкая система, сразу вперед»
3сегодня, 06:20
Ларионов об упрощении игры «Торпедо»: «Для парашютиков из своей зоны нужно мастерство. Это сильный элемент, он помог «Тампе» выиграть Кубок Стэнли»
4сегодня, 06:00
Силаев о силовой борьбе: «Работаю в зале над физикой, чтобы все удары держать. Чтобы не я от людей, а они от меня отлетали. Как от Яшкина, например»
сегодня, 05:50