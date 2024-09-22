Гашек не прошел в чешский сенат. Экс-вратарь сборной Чехии проиграл выборы, заняв 3-е место в своем округе с 20% голосов
Доминик Гашек потерпел неудачу на старте своей политической карьеры.
Бывший вратарь сборной Чехии принял участие в выборах в чешский сенат, но не сумел выйти во второй тур.
Победитель Олимпиады-1998, выдвигавшийся от правоцентристской партии ТОП 09, набрал 20,28% в голосовании на своем округе в муниципалитете Бенешов и занял третье место.
Во втором туре за место в парламенте поборются его конкуренты – Хелена Валова (популистское движение ANO, 33,28%) и Зденек Граба (Гражданская демократическая партия, 26,23%).
Гашек баллотируется в чешский сенат: «Правильная политика объединяет, а не разделяет. Это не власть или личные амбиции, а служение народу»
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Globe24.cz
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