Депутат Свищев о Гашеке: «Не знаю, что у него произошло с Россией. Обидно, что он так относится. В НХЛ наших ребят берут не потому, что они россияне, а из-за качества их игры»

Депутат Дмитрий Свищев прокомментировал слова Доминика Гашека о россиянах в НХЛ.

«Безусловно, Гашек человек авторитетный, его слышат. Но с каждым годом все меньше и меньше. Непонятно, зачем он высказывается так, уже несколько лет жестко критикует россиян. Но, как говорится, собака лает, а караван идет.

В НХЛ очень прагматичные люди. Они берут наших ребят не потому, что они россияне, а из-за качества их игры. Это сильные хоккеисты, которые создают культуру НХЛ. Гашек это чувствует и транслирует свою непонятную и бесполезную позицию.

А я вчера смотрел, как тысячи американцев чествовали нашего Александра Овечкина с большим уважением и любовью, это дорогого стоит.

Даже обидно, что Гашек так относится, не знаю, что у него такого произошло с Россией. Может ли быть дело в политической карьере? Я вот даже не знал, что он, оказывается, в Сенат не прошел. Вот видите, Гашек даже на родине не популярный, хотя и бренд.

Ему бы стоило не политикой заняться, а хоккеем, стать тренером, например», – сказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев .

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