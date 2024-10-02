Панарин не доиграл предсезонный матч с «Нью-Джерси» из-за травмы

Артемий Панарин не смог доиграть предсезонный матч с «Нью-Джерси» из-за травмы.

Нападающий «Рейнджерс » покинул площадку в первом периоде из-за травмы нижней части тела.

Он провел на льду всего 02:25.

Напомним, 25 сентября Артемий Панарин также не доиграл предсезонный матч с «Айлендерс» из-за повреждения нижней части тела, но уже 26 сентября он принял участие в тренировке «Рейнджерс».