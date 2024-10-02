Панарин не доиграл предсезонный матч с «Нью-Джерси» из-за травмы
Артемий Панарин не смог доиграть предсезонный матч с «Нью-Джерси» из-за травмы.
Нападающий «Рейнджерс» покинул площадку в первом периоде из-за травмы нижней части тела.
Он провел на льду всего 02:25.
Напомним, 25 сентября Артемий Панарин также не доиграл предсезонный матч с «Айлендерс» из-за повреждения нижней части тела, но уже 26 сентября он принял участие в тренировке «Рейнджерс».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости