Тарасенко вернулся в состав «Миннесоты», пропустив более 2 недель из-за травмы. У него 2 броска за 12:40 против «Баффало» и незабитый буллит в серии
Владимир Тарасенко вернулся в состав «Миннесоты».
Форвард «Миннесоты» Владимир Тарасенко принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (2:3 Б).
33-летний нападающий пропустил более 2 недель из-за травмы нижней части тела. В 19 играх в текущем сезоне у него 10 (2+8) очков при полезности «минус 6».
Сегодня Тарасенко (12:40, нейтральная полезность) отметился 2 бросками в створ. В серии буллитов из 4 раундов (2:3) он не реализовал свою попытку.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
