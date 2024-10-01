Панарин про США: «Уже настолько соскучился по России, что стараюсь во всем найти минусы. Со всей этой ситуацией непросто находиться с ощущением меньшинства»
– Ты почти 10 лет в США. Расскажи, как изменились Штаты за это время? Как тебе сейчас там?
– Спустя время, 9 лет, почти 10, уже настолько соскучился по стране, по России, что в целом я уже стараюсь постоянно во всем найти минусы.
Мне это, конечно, усложняет жизнь, потому что ты находишься в негативе в этот момент и это, может, не совсем правильно. Но как есть, так есть.
В целом со всей этой ситуацией, конечно, непросто лично мне находиться с ощущением меньшинства, так скажем, но хоккей спасает.
Ко мне, как и к другим русским хоккеистам, отношение нормальное. На нас не давят. Мы там на хорошем уровне.
Мы в командах, у нас есть контракты, мы зарабатываем приличные деньги, многие ребята делают решающий результат в командах.
Ну зачем пилить сук, на котором сидишь? – сказал нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин.
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