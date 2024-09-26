Панарин тренировался с «Рейнджерс» перед матчем с «Бостоном». Артемий получил травму в предсезонном матче
Артемий Панарин принял участие в тренировке «Рейнджерс» перед игрой с «Бостоном».
Напомним, нападающий не доиграл предсезонный матч с «Айлендерс» из-за травмы нижней части тела.
Панарин и защитник Райан Линдгрен досрочно завершили игру, получив повреждения. Изначально Артемий был включен в список травмированных на день.
Sportsnet со ссылкой на журналистку Молли Уокер сообщает, что Панарин заявил в четверг, что он в порядке и рассчитывает сыграть в другой предсезонной игре «Рейнджерс».
Пока точные сроки возвращения форварда к играм не сообщаются. «Рейнджерс» проведут первый матч в регулярном чемпионате-2024/25 10 октября.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Forever Blue Shirts
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