Капризов забил «Баффало», продлив серии игр с очками (7) и голами (5). У него 17+14 в 26 матчах в сезоне

Кирилл Капризов забил «Баффало», продлив серии игр с очками (7) и голами (5).

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало » (2:3 Б) и был признан третьей звездой.

На счету 28-летнего россиянина 31 (17+14) очко в 26 играх в текущем сезоне при полезности «+1».

Капризов продлил серии игр с очками (7, 7+2 на отрезке) и голами (5, 6 шайб на отрезке).

Сегодня Кирилл (25:01, «минус 1») реализовал 1 из 6 бросков в створ, сделал 1 блок, применил 1 силовой прием и допустил 1 потерю.

В серии буллитов нападающий реализовал свою попытку.