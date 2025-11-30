Капризов забил «Баффало», продлив серии игр с очками (7) и голами (5). У него 17+14 в 26 матчах в сезоне
Кирилл Капризов забил «Баффало», продлив серии игр с очками (7) и голами (5).
Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (2:3 Б) и был признан третьей звездой.
На счету 28-летнего россиянина 31 (17+14) очко в 26 играх в текущем сезоне при полезности «+1».
Капризов продлил серии игр с очками (7, 7+2 на отрезке) и голами (5, 6 шайб на отрезке).
Сегодня Кирилл (25:01, «минус 1») реализовал 1 из 6 бросков в створ, сделал 1 блок, применил 1 силовой прием и допустил 1 потерю.
В серии буллитов нападающий реализовал свою попытку.
