Панарин занял 15-е место в топ-50 действующих игроков НХЛ по версии NHL Network, Кросби – 11-й, Хедман – 12-й, Рантанен – 13-й
Артемий Панарин вошел в топ-50 лучших действующих хоккеистов НХЛ.
Эксперты NHL Network в преддверии нового сезона составили рейтинг 50 лучших игроков лиги.
Сегодня был опубликован список игроков, занявших 20-11 места.
11. Сидни Кросби («Питтсбург»);
12. Виктор Хедман («Тампа-Бэй»);
13. Микко Рантанен («Колорадо»);
14. Давид Пастрняк («Бостон»);
15. Артемий Панарин («Рейнджерс»);
16. Брэйден Пойнт («Тампа-Бэй»);
17. Джек Айкел («Вегас»);
18. Роман Йоси («Нэшвилл»);
19. Миро Хейсканен («Даллас»);
20. Джек Хьюз («Нью-Джерси»).
Василевский занял 24-е место в топ-50 действующих игроков НХЛ по версии NHL Network, Капризов – 25-й, Форслинг – 21-й, Хеллибак – 22-й
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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