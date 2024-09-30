  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Панарин занял 15-е место в топ-50 действующих игроков НХЛ по версии NHL Network, Кросби – 11-й, Хедман – 12-й, Рантанен – 13-й
4

Панарин занял 15-е место в топ-50 действующих игроков НХЛ по версии NHL Network, Кросби – 11-й, Хедман – 12-й, Рантанен – 13-й

Артемий Панарин вошел в топ-50 лучших действующих хоккеистов НХЛ.

Эксперты NHL Network в преддверии нового сезона составили рейтинг 50 лучших игроков лиги.

Сегодня был опубликован список игроков, занявших 20-11 места. 

11. Сидни КросбиПиттсбург»);

12. Виктор Хедман («Тампа-Бэй»);

13. Микко Рантанен («Колорадо»);

14. Давид Пастрняк («Бостон»);

15. Артемий Панарин («Рейнджерс»);

16. Брэйден Пойнт («Тампа-Бэй»);

17. Джек Айкел («Вегас»);

18. Роман Йоси («Нэшвилл»);

19. Миро Хейсканен («Даллас»);

20. Джек Хьюз («Нью-Джерси»).

Василевский занял 24-е место в топ-50 действующих игроков НХЛ по версии NHL Network, Капризов – 25-й, Форслинг – 21-й, Хеллибак – 22-й

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
рейтинги
logoНью-Джерси
logoПиттсбург
logoРейнджерс
logoБостон
logoТампа-Бэй
logoНэшвилл
logoКолорадо
logoДаллас
logoСидни Кросби
logoНХЛ
logoВиктор Хедман
logoВегас
logoАртемий Панарин
logoРоман Йоси
logoДавид Пастрняк
logoДжек Айкел
logoБрэйден Пойнт
logoМикко Рантанен
logoМиро Хейсканен
logoДжек Хьюз
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Малкин набрал 3+1 в выставочном матче «Питтсбурга» и «Оттавы» в Садбери, у Кросби – дубль
19сегодня, 06:01Видео
Макдэвид возглавил топ-50 действующих игроков НХЛ по версии Sportsnet. Маккиннон – 2-й, Макар – 3-й, Кучеров – 6-й, Кросби – 9-й
4228 сентября, 13:00
Макдэвид возглавил топ-50 лучших действующих игроков НХЛ от TSN. Маккиннон – 2-й, Кучеров – 5-й, Панарин – 9-й, Капризов – 15-й, Шестеркин – 17-й
4528 сентября, 06:50
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
КХЛ. «Авангард» против «Сибири», «Металлург» примет «Ладу», «Торпедо» в гостях у «Барыса»
157 минут назад
Андрей Назаров: «КХЛ развивается, как бы недруги России не мечтали об обратном. Санкции не помеха. Идем вперед практически 150-миллионным кулаком, сплотившись вокруг национального лидера»
8 минут назад
Быков о возможной отмене двойного гражданства в России: «Меня как будто облили холодным душем. Странная инициатива. Что двигает людьми, которые продвигают подобные законы?»
523 минуты назад
Николаев, Кэмпфер, Зыков – лучшие игроки недели в КХЛ. Бреус – лучший новичок
139 минут назад
Якупов о 5:4 со СКА: «Куньлунь» устроил сенсацию. Но можно было сыграть без такой концовки. Было немного страшно, была паника. Нужно спокойнее доигрывать матч»
1сегодня, 08:57
Кожевников о «Металлурге»: «Какой кризис? Это пустое. Надеюсь, что Разин все еще на Земле, а не на другой планете. Звягину в Омске не хватает его чудачеств, может»
2сегодня, 07:45
Голдобин о своей статистике: «Никакого пинка от Жамнова не было. Бывает, когда голы не идут. Нельзя сравнивать нынешний сезон с прошлым, какой смысл?»
6сегодня, 07:30
Ротенберг о раннем снятии вратаря при 1:4 с «Куньлунем»: «А как забить вторую? Это вечный разговор – яйцо или курица. Что лучше? 6 на 4 – те же 5 на 5»
32сегодня, 06:35
Малкин набрал 3+1 в выставочном матче «Питтсбурга» и «Оттавы» в Садбери, у Кросби – дубль
19сегодня, 06:01Видео
Плотников о 4:5 с «Куньлунем»: «С 4 шайбами СКА нужно побеждать – просто акценты в обороне иначе расставить. Не всегда мы сможем забрасывать 8»
3сегодня, 05:30
Ко всем новостям
Последние новости
Смит о 5:4 со СКА: «Хоккейные боги были на нашей стороне. Здорово, что получилось столько забросить, это хорошо для нападающих «Куньлуня»
15 минут назад
Сергей Коньков: «Лидер «Сибири» Широков показывает прекрасную игру. Мне кажется, он проделывает огромную работу в раздевалке, передавая ребятам свой опыт»
1сегодня, 08:45
Деанджело о травме Кузнецова: «Он один из лучших игроков СКА. Надеюсь, он вернется в строй полностью здоровым как можно скорее»
1сегодня, 08:32
Григоренко о 4:5 от «Куньлуня»: «Нужно лучше начинать матчи. Несколько удалений выбили нас из ритма. Соперник агрессивно играл на нашем пятаке, а у нас был сумбур»
2сегодня, 08:16
Вячеслав Быков: «Радулов – максималист, ведущий за собой других партнеров. Александр – знаковый игрок для КХЛ, с него нужно брать пример»
2сегодня, 07:55
Деанджело после поражения СКА от «Куньлуня»: «Я допустил плохие потери в большинстве. Плевать на личную статистику, если она не приносит результата команде»
4сегодня, 07:15
Гендиректор «Салавата» о Кузьмине: «Врачи занимаются с ним реабилитацией, пока назвали срок 3 недели. Вернется ли Глеб на лед в этом сезоне, говорить сложно»
5сегодня, 06:58
Серебряков о поражении СКА от «Куньлуня»: «Проявили характер. Боролись до конца, имели шанс отыграться, поэтому двоякие эмоции»
9сегодня, 06:45
Кожевников о проблемах Ивана Николишина в «Авангарде»: «Не видно уверенности, доверия от партнеров. Подозреваю, что не все в восторге от критики клуба его отцом»
4сегодня, 06:20
Деа о своем прогрессе после «Металлурга»: «В «Нефтехимике» у меня гораздо лучше отношения с тренером. С Разиным в этом плане было тяжело. Иногда мы были по разные стороны»
2сегодня, 05:55