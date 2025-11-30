Наместников набрал 0+1 с «Нэшвиллом» – 1-е очко за 12 матчей. У него 6+2 в 24 играх в сезоне

Владислав Наместников набрал 0+1 с «Нэшвиллом» – 1-е очко за 12 игр.

Форвард «Виннипега » Владислав Наместников сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом » (5:2).

33-летний форвард завершил 11-матчевую серию без набранных очков. В текущем сезоне у него 8 (6+2) баллов в 24 играх при полезности «минус 1».

Сегодня Наместников (14:22, «+1») отметился 2 бросками в створ, 4 силовыми приемами и 1 блоком. Также он допустил 2 потери.