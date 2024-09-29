Панарин показал кнопочную раскладушку: «Смотрел на людей с айфонами и думал: «Вот вы, конечно, балбесы». На контрасте видишь, сколько людей живут с опущенной головой»

Артемий Панарин объяснил, почему пользуется кнопочным телефоном.

– Почему ты себя отрезал от современного цифрового мира?

– Я себя не отрезал. Просто пытаюсь уделять этому время в меру – именно интернетному сообществу, новостям и тому подобное.

Меня это тревожит, когда я излишне много трачу время на выбор часов, автомобилей... Тут дети растут, надо больше им внимания уделять, жене, спорту. Такой выбор.

– Как ты пришел к этому? Это как бросить пить в пьющей компании.

– Не помню период, когда я сделал этот выбор. Я давно об этом размышлял.

Даже раньше когда я играл в приставку три часа, то переживал, корил себя, что столько времени потратил, а не прогулялся, не потренировался.

В телефонах, в планшетах у меня есть такое – когда сверх меры начинаю заниматься, это меня тревожит. Начал это регулировать.

Потом в ютубе я встретился с людьми, которые проводят гаджет-детоксы.

– Тяжело было?

– Нет. Я с кайфом делал. Сейчас уже привык – рутина новая. В начале было кайфово.

В начале был такой перепад: я смотрел на людей с айфонами и думал: «Вот вы, конечно, и балбесы».

На этом контрасте видишь, сколько людей живут с опущенной головой, начиная с автобуса. Даже 15 секунд лифт не могут подождать, не проверив быстро чего-то.

То есть мало времени стало нахождения самим с собой. На этом фоне я видел остальных и у меня было осуждение. Это неправильно, конечно, но я просто делюсь, как было на самом деле. Я просто смирился с этим.

Раньше мне хотелось всем рассказать: «Вы че делаете, посмотрите как надо». Сейчас понимаю – это мой путь. Те, кто ходят с айфоном, – у них свой путь, – сказал нападающий «Рейнджерс » Артемий Панарин .