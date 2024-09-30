Спунер сыграет в звене с Веем и Буше в матче «Авангарда» против «Сибири»

Райан Спунер сыграет за «Авангард» в матче против «Сибири».

Омский клуб опубликовал состав на игру Фонбет Чемпионата КХЛ. Матч состоится сегодня, 30 сентября. Начало – в 16:30 по московскому времени.

Нападающий Райан Спунер вернулся в «Авангард» 20 сентября, подписав контракт на год.

Он еще не играл в нынешнем сезоне КХЛ. В матче против «Сибири» Спунер сыграет в первом звене с Линденом Веем и Ридом Буше .

Изображение: телеграм-канал «Авангарда »