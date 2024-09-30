Спунер сыграет в звене с Веем и Буше в матче «Авангарда» против «Сибири»
Райан Спунер сыграет за «Авангард» в матче против «Сибири».
Омский клуб опубликовал состав на игру Фонбет Чемпионата КХЛ. Матч состоится сегодня, 30 сентября. Начало – в 16:30 по московскому времени.
Нападающий Райан Спунер вернулся в «Авангард» 20 сентября, подписав контракт на год.
Он еще не играл в нынешнем сезоне КХЛ. В матче против «Сибири» Спунер сыграет в первом звене с Линденом Веем и Ридом Буше.
Изображение: телеграм-канал «Авангарда»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости