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  • Александр Кожевников: «В «Авангарде» до фига проблем! Нет сильнейшего игрока. Вратарская позиция не та, играют не на 100%. Но они сражаются, потихоньку все налаживается»
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Александр Кожевников: «В «Авангарде» до фига проблем! Нет сильнейшего игрока. Вратарская позиция не та, играют не на 100%. Но они сражаются, потихоньку все налаживается»

Александр Кожевников высказался о проблемах «Авангарда» на старте сезона.

Клуб проиграл последние шесть матчей. После девяти игр омичи занимают восьмое место в Восточной конференции.

«Начало у «Авангарда» было очень хорошее, даже сверххорошее. Но у них нет сильнейшего игрока, который делал всю погоду. Пока он не выйдет, им будет тяжеловато. Да и вратарская позиция у них не та, неплохо играют, но не на 100%. Там проблем до фига!

Но они же не проигрывают по 10 шайб. Они сражаются, потихоньку все в «Авангарде» налаживается. Вот выйдет Ткачев, тогда можно разговаривать. Буше еще не в той форме, Спунер привыкает, сколько его не было. Там все будет нормально.

Они же за счет большинства вылазили. Это один из элементов хоккея, но так не может продолжатся всегда, кто-то привыкнет. 

Спады бывают всегда, просто не всегда везет, как канадцу (бывшему главному тренеру клуба Бобу Хартли – прим. Спортс’‘). Он что говорил, то под него и делали. Захотел – взял этого, захотел – другого. Все вкладывались в эту ерунду, не знаю, как они финансово обходились, но они же забирали лучших перед плей-офф. Этого сейчас не будет», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
logoАвангард
logoБоб Хартли
logoКХЛ
logoАлександр Кожевников
logoРайан Спунер
logoВладимир Ткачев 1995
logoРид Буше
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