«Авангард» подписал контракт со Спунером на год. Клуб не продлил договор с форвардом в прошлом сезоне
«Авангард» подписал контракт с Райаном Спунером.
Соглашение с 32-летним канадцем рассчитано на год. Сообщалось, что игроком также интересовался «Металлург».
Спунер находился в статусе неограниченно свободного агента. Омский клуб не продлил договор с форвардом в конце прошлого сезона.
В минувшем сезоне он набрал 61 (23+38) очко в 65 матчах регулярного чемпионата и 6 (1+5) баллов в 10 играх Кубка Гагарина.
Фото: t.me/omskiyavangard
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
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