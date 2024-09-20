«Авангард» подписал контракт со Спунером на год. Клуб не продлил договор с форвардом в прошлом сезоне

«Авангард» подписал контракт с Райаном Спунером.

Соглашение с 32-летним канадцем рассчитано на год. Сообщалось , что игроком также интересовался «Металлург ».

Спунер находился в статусе неограниченно свободного агента. Омский клуб не продлил договор с форвардом в конце прошлого сезона.

В минувшем сезоне он набрал 61 (23+38) очко в 65 матчах регулярного чемпионата и 6 (1+5) баллов в 10 играх Кубка Гагарина.

Фото: t.me/omskiyavangard