Дамир Шарипзянов: «Спунер – приятный человек, здорово иметь такого в раздевалке. Его мастерство в атаке поможет «Авангарду»
Дамир Шарипзянов прокомментировал возвращение Райана Спунера в «Авангард».
«Спунер – приятный человек, здорово иметь такого в раздевалке.
Естественно, его мастерство в атаке нам поможет, особенно сейчас, когда мы очень мало забиваем в равных составах», – сказал капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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