Дамир Шарипзянов: «Спунер – приятный человек, здорово иметь такого в раздевалке. Его мастерство в атаке поможет «Авангарду»

Дамир Шарипзянов прокомментировал возвращение Райана Спунера в «Авангард».

«Спунер – приятный человек, здорово иметь такого в раздевалке.

Естественно, его мастерство в атаке нам поможет, особенно сейчас, когда мы очень мало забиваем в равных составах», – сказал капитан «Авангарда » Дамир Шарипзянов .