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  • Агент Черных: «Понравилась игра «Металлурга» и «Нефтехимика», счет минимальный, но столько моментов было. Я верю в Разина и в то, что у команды все будет нормально»
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Агент Черных: «Понравилась игра «Металлурга» и «Нефтехимика», счет минимальный, но столько моментов было. Я верю в Разина и в то, что у команды все будет нормально»

Агент Александр Черных поделился мыслями об игре команд на старте сезона КХЛ.

«Мне очень нравится «Северсталь». Вне зависимости от соперника, матчи этой команды всегда приятно смотреть. Интересно наблюдать за ЦСКА, его состав серьезно обновился. У прежних лидеров армейцев пока что не идет игра, но у меня нет сомнений, что они еще свое наберут.

Приятно смотреть и игру «Спартака», там не сменился главный тренер и практически не поменялся состав. В «Тракторе» появилась стабильность, и теперь есть понимание, во что играет команда.

В «Автомобилисте» у Николая Заварухина тоже есть свое видение хоккея. В «Ак Барсе» находят сочетания звеньев и посмотрим, как Казань будет идти дальше. В Уфе мне нравится, что в состав привлекли много молодых ребят. Есть игра и, что главное, результат.

Мне понравилась игра «Металлурга» и «Нефтехимика», счет минимальный, но столько моментов было. У «Магнитки» отсутствовали лидеры, по травмам или другим причинам, но я верю в Андрея Разина и в то, что у команды все будет нормально.

«Локомотив» в прошлом сезоне остановился в шаге от Кубка и посмотрим, как будет в этом году. Состав остался практически тем же, много молодых ребят. Также хочется посмотреть, как «Торпедо» будет играть, но пока команда немножко буксует. Рад за Ивана Бочарова, у него в Нижнем Новгороде все получается и он выходит на лидирующую позицию.

Наблюдаем и за «Авангардом», там тоже появились молодые игроки, как, например, Александр Филатьев. Радует, что ребята, прошедшие через академию в Омске, потихоньку входят в состав. Сейчас еще посмотрим, как подписание Райана Спунера отразится на игре.

В СКА радует Артемий Плешков, а то, что вернулся Александр Никишин – большое усиление. В «Сибири» вначале пробуксовывали, а сейчас, слава богу, наладилась игра. Мы знаем, какой хоккей Вадим Епанчинцев любит и как он сам играл.

«Динамо» тоже находит свою игру. «Куньлунь» в этом году показывает интересный хоккей. Еще в «Витязе» новый тренер и совсем молодой состав, за исключением легионеров. Кроме того, в ХК «Сочи» пришел Сергей Зубов и интересно, как изменится игра команды под его руководством.

Будем смотреть и за Тольятти, в прошлом сезоне «Лада» смогла пошуметь, а также за «Амуром», – сказал хоккейный агент Александр Черных.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
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logoСалават Юлаев
logoМеталлург Мг
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logoСпартак
logoАвтомобилист
logoТорпедо
logoНиколай Заварухин
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logoКХЛ
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Александр Черных
logoДинамо Москва
logoРайан Спунер
logoИван Бочаров
logoСочи
logoКуньлунь Ред Стар
logoАлександр Никишин
logoАртемий Плешков
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