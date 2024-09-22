Агент Черных: «Понравилась игра «Металлурга» и «Нефтехимика», счет минимальный, но столько моментов было. Я верю в Разина и в то, что у команды все будет нормально»
«Мне очень нравится «Северсталь». Вне зависимости от соперника, матчи этой команды всегда приятно смотреть. Интересно наблюдать за ЦСКА, его состав серьезно обновился. У прежних лидеров армейцев пока что не идет игра, но у меня нет сомнений, что они еще свое наберут.
Приятно смотреть и игру «Спартака», там не сменился главный тренер и практически не поменялся состав. В «Тракторе» появилась стабильность, и теперь есть понимание, во что играет команда.
В «Автомобилисте» у Николая Заварухина тоже есть свое видение хоккея. В «Ак Барсе» находят сочетания звеньев и посмотрим, как Казань будет идти дальше. В Уфе мне нравится, что в состав привлекли много молодых ребят. Есть игра и, что главное, результат.
Мне понравилась игра «Металлурга» и «Нефтехимика», счет минимальный, но столько моментов было. У «Магнитки» отсутствовали лидеры, по травмам или другим причинам, но я верю в Андрея Разина и в то, что у команды все будет нормально.
«Локомотив» в прошлом сезоне остановился в шаге от Кубка и посмотрим, как будет в этом году. Состав остался практически тем же, много молодых ребят. Также хочется посмотреть, как «Торпедо» будет играть, но пока команда немножко буксует. Рад за Ивана Бочарова, у него в Нижнем Новгороде все получается и он выходит на лидирующую позицию.
Наблюдаем и за «Авангардом», там тоже появились молодые игроки, как, например, Александр Филатьев. Радует, что ребята, прошедшие через академию в Омске, потихоньку входят в состав. Сейчас еще посмотрим, как подписание Райана Спунера отразится на игре.
В СКА радует Артемий Плешков, а то, что вернулся Александр Никишин – большое усиление. В «Сибири» вначале пробуксовывали, а сейчас, слава богу, наладилась игра. Мы знаем, какой хоккей Вадим Епанчинцев любит и как он сам играл.
«Динамо» тоже находит свою игру. «Куньлунь» в этом году показывает интересный хоккей. Еще в «Витязе» новый тренер и совсем молодой состав, за исключением легионеров. Кроме того, в ХК «Сочи» пришел Сергей Зубов и интересно, как изменится игра команды под его руководством.
Будем смотреть и за Тольятти, в прошлом сезоне «Лада» смогла пошуметь, а также за «Амуром», – сказал хоккейный агент Александр Черных.
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