Быков о травме Кузнецова: «Для СКА это серьезная потеря. Евгений – многофункциональная фигура для команды. И в плане игры, и с точки зрения развития молодых хоккеистов»
Форвард СКА покинул площадку в первом периоде игры с «Северсталью» (8:5). Главный тренер петербургского клуба Роман Ротенберг заявил, что травма оказалась «достаточно серьезной», и на восстановление Кузнецову может потребоваться около 2 месяцев.
Ранее появилась информация о том, что Евгений Кузнецов получил травму плеча.
«Мне эта травма хорошо знакома, на плечах было три операции. Надеюсь, Евгений обойдется без хирургического вмешательства.
Плечевой сустав – сложный орган, который требует серьезного подхода к восстановлению. Это занимает время, даже если удается избежать операции. И тут ни в коем случае нельзя форсировать, чтобы не было рецидива.
Я вот как раз после первой такой операции поспешил, хотел побыстрее вернуться – и в итоге снова травмировался. Так что хочу пожелать Евгению терпения и тщательного восстановления.
Конечно, для СКА это непростой момент, серьезная потеря. Кузнецов – многофункциональная фигура для команды. И в плане игры, и с точки зрения развития молодых хоккеистов. Кроме того, и для болельщиков он стал значимым игроком.
Думаю, тренерский штаб сможет правильно решить эту проблему. В частности, есть мотивационная составляющая – можно настраивать команду играть за себя и за того парня», – заявил бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.
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