Каменский о травме Кузнецова: «СКА брал его как лидера, потеря ощутимая. Равнозначно заменить его не получится»

Валерий Каменский высказался о травме Евгения Кузнецова.

Форвард СКА покинул площадку в первом периоде игры с «Северсталью» (8:5). Главный тренер петербургского клуба Роман Ротенберг заявил , что травма оказалась «достаточно серьезной», и на восстановление Кузнецову может потребоваться около 2 месяцев.

«Кузнецова брали как лидера, поэтому, безусловно, потеря ощутимая. К счастью, он выбыл не на весь сезон.

В то же время состав у СКА солидный, большая скамейка. Равнозначно заменить Кузнецова, пожалуй, не получится, но за счет командных действий команда попытается нивелировать его потерю.

В целом же СКА прибавляет от игры к игре, набирает ход. Ребята-то собраны талантливые, вот и показывают столь яркий хоккей», – сказал вице-президент КХЛ Валерий Каменский.