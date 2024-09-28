Каменский о травме Кузнецова: «СКА брал его как лидера, потеря ощутимая. Равнозначно заменить его не получится»
Валерий Каменский высказался о травме Евгения Кузнецова.
Форвард СКА покинул площадку в первом периоде игры с «Северсталью» (8:5). Главный тренер петербургского клуба Роман Ротенберг заявил, что травма оказалась «достаточно серьезной», и на восстановление Кузнецову может потребоваться около 2 месяцев.
«Кузнецова брали как лидера, поэтому, безусловно, потеря ощутимая. К счастью, он выбыл не на весь сезон.
В то же время состав у СКА солидный, большая скамейка. Равнозначно заменить Кузнецова, пожалуй, не получится, но за счет командных действий команда попытается нивелировать его потерю.
В целом же СКА прибавляет от игры к игре, набирает ход. Ребята-то собраны талантливые, вот и показывают столь яркий хоккей», – сказал вице-президент КХЛ Валерий Каменский.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
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