Рыбин о травме Кузнецова: «Пересмотрел повтор, не могу понять, как можно тут повреждение получить. Главный тренер ответит, может»
Максим Рыбин не понимает, как Евгений Кузнецов мог получить травму.
Форвард СКА покинул площадку в первом периоде игры с «Северсталью» (8:5). Главный тренер петербургского клуба Роман Ротенберг заявил, что травма оказалась «достаточно серьезной», и на восстановление Кузнецову может потребоваться около 2 месяцев.
«Я как раз сижу и думаю об этом моменте. На самом деле несколько раз пересмотрел повтор, вообще не могу понять, что там.
Может быть, главный тренер сможет ответить, я не понимаю, как можно тут травму получить», – сказал экс-нападающий СКА Максим Рыбин.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Vprognoze
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