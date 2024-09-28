Рыбин о травме Кузнецова: «Пересмотрел повтор, не могу понять, как можно тут повреждение получить. Главный тренер ответит, может»

Максим Рыбин не понимает, как Евгений Кузнецов мог получить травму.

Форвард СКА покинул площадку в первом периоде игры с «Северсталью» (8:5). Главный тренер петербургского клуба Роман Ротенберг заявил , что травма оказалась «достаточно серьезной», и на восстановление Кузнецову может потребоваться около 2 месяцев.

«Я как раз сижу и думаю об этом моменте. На самом деле несколько раз пересмотрел повтор, вообще не могу понять, что там.

Может быть, главный тренер сможет ответить, я не понимаю, как можно тут травму получить», – сказал экс-нападающий СКА Максим Рыбин.