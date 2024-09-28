Защитник «Лады» Шараканов: «Кузнецов и Радулов украшают КХЛ и российский хоккей. Мало кто сравнится с Евгением по технике и катанию»
– Ждете личных встреч с суперзвездами КХЛ?
– Играть против таких мастеров, как Евгений Кузнецов или Александр Радулов – это большое удовольствие. Они украшают КХЛ и российский хоккей.
Очень приятно следить за их игрой. Пару лет назад я мог только мечтать о том, что выйду на лед против этих звезд, а сейчас это реальность.
– «Лада» дважды сыграла против СКА, каким вам запомнился Кузнецов на льду?
– Он большой мастер, мало кто может сравниться с Кузнецовым по технике и катанию. Чувствуется, что Евгений лидер на льду.
– Ваш отец с детства работал с вами над техникой рук. Чья техника в КХЛ нравится больше всего?
– Мне очень нравится техника Евгения Кузнецова и Максима Шабанова. В КХЛ у всех все в порядке. Не зря ведь говорят – команда мастеров, – сказал 19-летний защитник «Лады».
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