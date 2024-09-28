Черкас о травме Кузнецова: «Нелепость какая-то, то ли растянул, то ли шайба попала. СКА будет его не хватать»

Сергей Черкас высказался о травме Евгения Кузнецова.

Форвард СКА покинул площадку в первом периоде игры с «Северсталью» (8:5). Главный тренер петербургского клуба Роман Ротенберг заявил , что на восстановление Кузнецову может потребоваться около 2 месяцев.

– Игра была для зрителей очень веселой. Очень много голов. «Северсталь » предложила СКА сыграть в открытый хоккей, и это была ошибка. Имея такой уровень команды, естественно, это привело к огромому количеству голов.

В итоге, неплохо играли в атаке, но совсем не оборонялись. Результат после двух периодов – 3:8. А армейцы набирают обороты, как мы говорили. Видно, что команда находится на подъеме.

Плюс появление Деанджело, который набрал три очка, говорит об усилении. СКА нацелен на высокий результат. Многовато армейцы пропустили, 5 голов. Так сложилась игра, она была абсолютно открытая. Игры в средней зоне не было, команды по очереди атаковали.

– Можно ли сказать, что Деанджело уже полностью встроен в игру СКА?

– Думаю, что сейчас еще рановато. Так сложилась игра. Он уже сейчас показал сильные стороны, он может отдавать очень хорошие передачи. Отдать через ряд клюшек прямо Демидову, я скажу это мастерство.

Стоит отметить и Демидова , который хорошо открылся и подставил свою клюшку. Надо подождать матч с другой командой, где нужно больше обороняться. Можно будет до конца оценить качества Деанджело.

– Роман Ротенберг сообщил, что Евгений Кузнецов получил серьезную травму. Его будет сильно не хватать команде?

– Честно говоря, нам всем понравилась связка Кузнецов-Демидов, потом туда ставили Кузьмина. Эти два молодые игрока и опытный Кузнецов показывали очень зрелищную игру и красивый хоккей. Кузнецова будет не хватать.

Очень нелепая травма. Я так и не понял, что случилось. То ли растянул, то ли шайба попала. Взялся за лоб, и все закончилось. У меня нет информации, что случилось. Несчастный случай, нелепость какая-то, – сказал бывший вратарь СКА Сергей Черкас.