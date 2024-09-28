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Якушев о травме Кузнецова: «Не должна сказаться на результатах СКА. У Ротенберга команда хорошо укомплектована, амбиции высокие»

Александр Якушев высказался о влиянии травмы Евгения Кузнецова на игру СКА.

Форвард СКА покинул площадку в первом периоде игры с «Северсталью» (8:5). Главный тренер петербургского клуба Роман Ротенберг заявил, что на восстановление Кузнецову может потребоваться около 2 месяцев. 

«Конечно, Евгений высококлассный игрок, в определенной степени его травма может стать проблемой. Но при этом у СКА большой выбор хоккеистов, и серьезно потеря Кузнецова на результатах сказаться не должна.

Безусловно, будем переживать за Евгения, желаю ему здоровья и скорейшего возвращения. Понятно, что в большей степени уделяю внимание «Спартаку», но поскольку в таблице он рядом со СКА, слежу и за петербургским клубом.

У Романа Ротенберга очень хорошо укомплектована команда, амбиции там высокие. Но «Спартак» должен выглядеть даже увереннее, чем в прошлом сезоне, который был удачным.

Уверен, и в регулярном чемпионате, и в плей-офф команда покажет более высокие результаты», – сказал двукратный олимпийский чемпион, председатель попечительского совета «Спартака» Александр Якушев.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
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травмы
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