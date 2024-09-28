Якушев о травме Кузнецова: «Не должна сказаться на результатах СКА. У Ротенберга команда хорошо укомплектована, амбиции высокие»
Форвард СКА покинул площадку в первом периоде игры с «Северсталью» (8:5). Главный тренер петербургского клуба Роман Ротенберг заявил, что на восстановление Кузнецову может потребоваться около 2 месяцев.
«Конечно, Евгений высококлассный игрок, в определенной степени его травма может стать проблемой. Но при этом у СКА большой выбор хоккеистов, и серьезно потеря Кузнецова на результатах сказаться не должна.
Безусловно, будем переживать за Евгения, желаю ему здоровья и скорейшего возвращения. Понятно, что в большей степени уделяю внимание «Спартаку», но поскольку в таблице он рядом со СКА, слежу и за петербургским клубом.
У Романа Ротенберга очень хорошо укомплектована команда, амбиции там высокие. Но «Спартак» должен выглядеть даже увереннее, чем в прошлом сезоне, который был удачным.
Уверен, и в регулярном чемпионате, и в плей-офф команда покажет более высокие результаты», – сказал двукратный олимпийский чемпион, председатель попечительского совета «Спартака» Александр Якушев.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий